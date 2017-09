Maurice observe un rajeunissement des cas de maladies cardiaques

29 Septembre 2017

PORT-LOUIS, Maurice, 29 septembre (Infosplusgabon) - Entre 4.500 à 5.000 Mauriciens sont hospitalisés, chaque année, pour cause d’infarctus de myocarde et ils sont de plus en plus jeunes, a-t-on appris de source officielle au ministère de la Santé, vendredi, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale du cœur.

Selon le Dr Nizam Domah, chef du service de cardiologie, entre 20 et 30% des personnes hospitalisées des suites d’une crise cardiaque sont dans la tranche d’âge des 30-40 ans. «Ceux âgés de 40 à 60 ans constituent 40% des patients qui font un infarctus», a-t-il déclaré.

Le médecin a observé que les principaux facteurs liés au phénomène de rajeunissement des maladies coronariennes sont la sédentarité, une alimentation inappropriée et une mauvaise hygiène de vie. Le diabète ou/et l’hypertension artérielle mal contrôlée, l’obésité, un taux de cholestérol élevé et le tabagisme constituent des facteurs contributifs.

Le ministère de la Santé a, pour sa part, indiqué que l’État mauricien dépense environ 10.000 dollars par patient pour le diagnostic et le traitement, qui va jusqu’à l’angioplastie (pontage coronarien).

Le secrétaire de l’ONG Heart Foundation, Ram Nookadee, se réjouit de la prise en charge dont bénéficient les patients cardiaques à Maurice. «Nous avons un système performant. Outre deux centres cardiaques, les autres établissements hospitaliers sont dotés d’une unité cardiaque», a-t-il dit.

Selon le Dr Laurent Musango, représentant de l’Organisation mondiale de la santé à Maurice, le nombre de décès imputables aux maladies cardio-vasculaires dans le monde est estimé à 17,5 millions, c’est-à-dire 31% de la mortalité totale.

Elles constitueraient ainsi, la première cause de mortalité dans le monde. Il est estimé qu’une personne sur 10, âgée entre 30 et 70 ans, meurt d'une maladie cardiovasculaire tous les ans et que 80% au moins des décès dus aux maladies cardiovasculaires peuvent être évités.

Le thème choisi, cette année, par la Fédération mondiale du cœur est «Partagez le pouvoir». L’objectif est d’encourager les gens à partager leurs connaissances avec les autres afin de les sensibiliser sur le mode de vie à adopter en guise de prévention des maladies du cœur.

