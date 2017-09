MAURITANIE : Les félicitations du président mauritanien à son homologue du Botswana

29 Septembre 2017

NOUAKCHOTT, Mauritanie, 29 septembre (Infosplusgabon) - Le chef de l’Etat mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, a envoyé, vendredi, un chaleureux message de félicitations à son homologue du Botswana, M. Seretse Ian Khama, à l’occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, prévue samedi.

Dans son message, le président mauritanien écrit : « A l’occasion de la célébration par la République sœur du Botswana de sa fête nationale, il me plaît d’exprimer à Votre Excellence, mes chaleureuses félicitations, ainsi que mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous-mêmes, de progrès et de prospérité pour le peuple botswanais frère.

" C’est le lieu de vous réitérer notre volonté de poursuivre les efforts en vue de renforcer et de développer les relations de coopération entre nos deux pays pour servir les intérêts des deux peuples frères ».

