L'Ue appelle à une réforme juridique approfondie pour la démocratie en Gambie

BANJUL, Gambie, 29 septembre (Infosplusgabon) - La mission d'observation des élections (Moe) de l'Union européenne en Gambie a déclaré que des réformes juridiques approfondies et une éducation civique continue seront essentielles au développement démocratique du pays sous la présidence d’Adama Barrow.

L'observateur en chef, Miroslav Poche, membre du Parlement européen, a déclaré, vendredi dans son rapport final sur les élections de Gambie du 2 décembre 2016, que "la bonne volonté du peuple et des institutions de Gambie prévoyaient la restauration des droits démocratiques clés".

Les élections ont vu la victoire d'Adama Barrow sur la présidence de longue durée de Yahaya Jammeh.

Il a déclaré que la Moe de l'Ue a conclu que la grande confiance dans la Commission électorale indépendante de Gambie (Cei) associée à une véritable concurrence politique ont compensé la lacune notable du cadre juridique électoral.

Il a ajouté que la campagne engagée et paisible a été suivie d'une journée ordinaire des élections.

Cependant, selon M. Poche, la collecte de résultats manque de transparence et des différences importantes quant au nombre d'électeurs par circonscription ont eu un impact sur l'égalité de vote.

Il a ajouté que les médias s'efforçaient d'équiper les électeurs de connaissances essentielles pour faire des choix éclairés et organiser des débats entre les candidats. Une véritable indépendance éditoriale du radiodiffuseur public n'est cependant pas encore réalisée.

M. Poche a déclaré que les élections ont été une étape décisive dans la transition démocratique de la Gambie, ajoutant que l'Union européenne, en tant qu'ami et partenaire de la Gambie, est prête à soutenir les efforts des autorités et d'autres acteurs électoraux pour donner suite aux recommandations.

«Il est important de renforcer l'indépendance institutionnelle de la Cei en établissant un mécanisme inclusif pour la sélection et la nomination du président et des commissaires de l'Iec en assurant la sécurité du mandat du commissaire à l'Iec et en fournissant à la Cei une pleine souveraineté sur son budget ", a-t-il déclaré.

