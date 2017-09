La Cedeao déploie des observateurs à long terme au Liberia

29 Septembre 2017

MONROVIA, Liberia, 29 septembre (Infosplusgabon) - Des observateurs électoraux à long terme (Olt) ont été déployés dans les 15 régions administratives du Liberia dans le cadre de la poursuite de leur mission qui est d'évaluer les phases cruciales du processus électoral, que sont les périodes pré et post-électorales.

La majorité de ces 21 observateurs régionaux, comprenant des personnels du Secrétariat du Réseau des commissions électorales de la Cedeao (Econec), travaillent par groupe de deux et sont partis de Monrovia les 27 et 28 septembre.

Certains ont été transportés par l'appareil de la Minul à l'intérieur du pays, pour suivre le processus électoral et consulter les principaux acteurs. Leur mission va porter sur la préparation des autorités électorales et des forces de l'ordre; les partis politiques, les intervenants du système judiciaire, de la société civile, de la presse et des autres acteurs non-gouvernementaux au niveau des comtés/districts.

Ils vont également observer le déroulement du vote, le dépouillement des bulletins dans les principaux centres de vote, le traitement des résultats et mettre en place la logistique pour les observateurs à court terme qui arrivent la semaine prochaine.

L'équipe principale des observateurs basée à Monrovia va couvrir Montserrado, le plus grand comté et sera assistée de l'équipe technique de la Cedeao, pour diriger la salle des opérations électorales, qui va recevoir et analyser les rapports des observateurs sur le terrain et réagir rapidement aux défis éventuels.

Les observateurs à long terme seront rejoints par un mission d'observation à court terme de la Cedeao de 50 membres la semaine prochaine pour former une équipe intégrée dirigée par l'ancien président du Ghana, John Dramani Mahama.

Afin de souligner l'importance que la Cedeao attache au scrutin du mois d'octobre et au renforcement de la démocratie au Liberia et à travers la région, l'équipe technique de la Cedeao sur les élections présidentielle et législatives au Liberia sera appuyée par la présence du président de la Commission de la Cedeao, Marcel de Souza, et de la Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Mme Halima Ahmed.

Conformément à sa tradition de déploiement d'observateurs dans les Etats membres où se tiennent des élections, le président de la Commission a envoyé une mission d'enquête au Liberia en juillet dernier.

Le président de l'Econec, le Pr Mahmood Yakubu, a conduit, en juillet dernier, des missions de solidarité et d'évaluation des besoins de l'Econec au Liberia et en Sierra Leone, qui organisera son élection présidentielle en mars 2018.

Par ailleurs, dans le cadre de ses préparatifs, la Commission électorale nationale du Liberia (Nec) a continué à recevoir du matériel électoral, comme les bulletins de vote commandés à l'étranger.

