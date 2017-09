Les ambassades passent au vert avec l’ADEME

29 Septembre 2017

LIBREVILLE, 29 septembre (Infosplusgabon) – Selon la Lettre d'information du Comité 21, le projet « Ambassade verte » est une démarche globale et progressive de réduction de l'empreinte environnementale des représentations diplomatiques françaises à l'étranger.

Organisés par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, en collaboration avec l'ADEME, les prix du concours « Ambassade verte » récompensent les meilleures initiatives du réseau diplomatique français en faveur de l'environnement mises en œuvre entre le 1er janvier 2014 et le 30 avril 2017. 22 ambassades ou consulats français ont participé à ce concours.

Dix projets ont été présélectionnés grâce à un vote de 1 400 agents du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Le 7 juin dernier, un jury de personnalités qualifiées a sélectionné les finalistes : le Grand Prix a été attribué à l'ambassade de France en Namibie pour son projet de « Première ambassade verte en Namibie » ; le « Prix du jury » a été attribué à la fois à l'Ambassade de France au Brésil (réaménagement des jardins de l'Ambassade et de la Résidence) et à la représentation diplomatique en Côte d'Ivoire (récupération des déchets de bananiers et des déchets d'équipements électriques et électroniques avec des start-up locales).

Le jury a souhaité attribuer un prix spécial « Coup de coeur » au projet de l'ambassade de France au Maroc (meilleure maîtrise de l'énergie sur le campus diplomatique de Rabat et des emprises diplomatiques françaises au Maroc) du fait de la cohérence de la démarche « Ambassade verte » que le réseau français mène dans ce pays depuis plusieurs années.

Lancé en 2015 dans la perspective de la COP21, le projet « Ambassade verte » est une démarche globale et progressive de réduction de l'empreinte environnementale des représentations diplomatiques françaises à l'étranger. Sur les 160 ambassades et les 89 consulats du réseau diplomatique, plus d'une soixantaine ont défini en 2017 un plan « Ambassade verte ». Pour en savoir plus

