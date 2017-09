Face à la crise anglophone, l’ONU invite les autorités camerounaises promouvoir des mesures de réconciliation nationale

29 Septembre 2017

YAOUNDE, Cameroun, 29 septembre (Infosplusgabon) - Face à la crise qui secoue depuis plusieurs mois les régions anglophones du Cameroun, le porte-parole du Secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujaric, a publié jeudi un communiqué exhortant les autorités camerounaises à "promouvoir des mesures de réconciliation nationale visant à trouver une solution durable à la crise, (..) en traitant ses causes profondes".

Cet appel intervient à deux jours du 1er octobre, date choisie par les séparatistes anglophones pour prononcer la partition du Cameroun et la création de l'Etat de l'Ambazonie, ce à quoi les autorités camerounaises ont répondu en prenant des mesures drastiques pour faire échec au projet.

Aussi, le porte-parole du Secrétaire général de l'ONU a-t-il invité les deux camps à plus de responsabilité.

"Le Secrétaire général est profondément préoccupé par la situation au Cameroun, notamment au vu des récents incidents sécuritaires à Bamenda et à Douala et la montée des tensions dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, liées aux événements prévus le 1er octobre", indique M. Dujaric, encourageant les autorités camerounaises à poursuivre leurs efforts pour résoudre les griefs de la communauté anglophone.

"Le Secrétaire général souligne l’importance de faire prévaloir l’unité et l’intégrité territoriale du Cameroun et enjoint toutes les parties à s’abstenir d’actes susceptibles de mener à une escalade des tensions et de la violence", ajoute le communiqué.

Pour le Secrétaire général de l'ONU, "un dialogue véritable et inclusif entre le gouvernement et les communautés des régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest est le meilleur moyen de préserver l’unité et la stabilité du pays".

Selon son porte-parole, le Secrétaire général de l'ONU est "prêt à soutenir ces efforts, notamment à travers le Bureau régional des Nations unies pour l’Afrique centrale (UNOCA)".

