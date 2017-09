Nouveau raid aérien américain contre Daech en Libye

29 Septembre 2017

TRIPOLI, Libye, 29 septembre (Infosplusgabon) - Les forces américaines ont lancé, mardi dernier, en coordination avec le gouvernement libyen d’union nationale, une attaque aérienne de "précision" en Libye contre les combattants de Daech, à 161 km au sud-est de Syrte, a annoncé jeudi soir un communiqué du Commandement militaire américain en Afrique (AFRICOM).

"Daech et Al-Qaïda ont utilisé un espace non contrôlé en Libye pour créer un havre de conspiration et de terrorisme, afin de recruter et faciliter le mouvement des combattants terroristes étrangers, et pour augmenter et transférer des fonds afin de soutenir leurs opérations", indique le communiqué.

"Les Etats-Unis se tiennent aux côtés des Libyens et soutiennent leurs efforts pour lutter contre les menaces terroristes et la défaite en Libye et s'engagent à continuer à faire pression sur le réseau terroriste et à les empêcher de créer un refuge", poursuit-il.

AFRICOM assure que les États-Unis honoreront leur mission de détruire et de perturber les organisations terroristes et de les empêcher de porter atteinte à la stabilité dans la région.

Cette frappe aérienne est la seconde depuis que le président américain, Donald Trump, a pris ses fonctions.

Il a annoncé dimanche dernier les détails d’attaques aériennes menées par des avions de combat américains ayant ciblé un camp de Daech au sud-est de la ville de Syrte, en Libye centrale, tuant 17 éléments de l'organisation et détruisant trois véhicules armés.

Daech a été chassée en fin 2016 de la ville de Syrte qu'elle occupait depuis un an, ce qui a fait perdre à cette organisation l'unique ville qu'elle contrôlait en dehors de l'Irak et de la Syrie.

Mais, l'organisation est réapparue dernièrement dans certains endroits en Libye, menant des actions de guérilla en harcelant les postes de contrôle à l'entrée de certaines villes et réussissant à prendre des otages parmi les civils.

Les forces armées américaines ont épaulé, sur demande du gouvernement d'union nationale libyen basé à Tripoli et reconnu par la communauté internationale, les forces gouvernementales en menant divers raids aériens contre les positions de Daech dans la ville de Syrte, facilitant la tâche aux troupes libyennes sur le sol.

