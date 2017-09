Ghassan Salamé tombera-t-il dans le même piège que ses prédécesseurs pour sortir la Libye de la crise?

29 Septembre 2017

RIPOLI, Libye, 29 septembre (Ibnfosplusgabon) - La première phase du Plan d'action de l’émissaire des Nations unies en Libye, Ghassan Salamé, pour résoudre la crise dans ce pays a été lancée mardi à Tunis, ç travers une rencontre portant sur la révision partielle de l'Accord politique libyen signé à Skhirat, au Maroc, en 2015.

L'ambiance de cette rencontre, marquée par un grand optimisme, peine à masquer les risques réels de retomber dans les erreurs du passé et faire capoter cette nouvelle tentative de mettre fin à la crise libyenne.

Composée de trois phases s'étalant sur un an, le Plan d'action débute par la modification de l'Accord politique, en particulier le controversé article 8, relatif à la nomination aux postes de responsabilité civils et militaires, qui sont considérés comme vacants, ce qui menace le poste de chef des forces armées libyennes occupé par Khalifa Haftar.

La révision de l'Accord politique touchera la structure du Conseil présidentiel, qui sera composé d'un président et deux vice-présidents, au lieu de six, en plus de la séparation du poste de Premier ministre de celui du président du Conseil.

Les délégations invitées à ce premier round de pourparlers à Tunis sont issues du Parlement à Tobrouk et du Haut Conseil d'Etat, basé à Tripoli, ce qui ne représente pas un panel exhaustif des Libyens.

Les deux autres phases du Plan d'action, qui a été dévoilé par Ghassan Salamé, en marge des travaux de la 72ème session de l'Assemblée générale de l'ONU, concernent l'organisation d'une conférence nationale, l'adoption d'une Constitution et la réalisation d'élections générales.

Si le Plan d'action a été bien accueilli par une majorité des Libyens comme étant une initiative pour résoudre la crise, nombreux sont ceux qui ont trouvé des griefs aux propositions de Ghassan Salamé.

Les critiques reprochent au Plan d'action de retomber dans les mêmes travers que ceux qui ont été précédemment proposés par les autres émissaires onusiens, dont l'erreur avait consisté à n'avoir pas impliqué les chefs des groupes armés et les seigneurs de la guerre qui règnent sur le terrain.

Analyste politique libyen, Muftah Chouweil a affirmé que "tous les émissaires des Nations unies qui se sont succédé ont commis la faute de ne pas associer les chefs de groupes militaires qui contrôlent le terrain et qui détiennent entre leurs mains les clefs de la solution".

Selon lui, "les protagonistes politiques libyens sont assujettis à de nombreuses pressions et influences extérieures, ce qui fait que leurs engagements ne sont jamais tenus, car ayant souvent recours à leurs parrains établis dans les pays du voisinage ou dans les puissances occidentales, ils sont prompt à renier leur parole une fois que celle-ci devient incompatible avec les instructions de leurs parrains" .

Pour lui, les ingérences étrangères en Libye ont des impacts directs sur la situation dans le pays et contribuent à perpétuer la crise.

"L'Italie, l'Egypte, la France, le Qatar, les Emirats arabes unis, l'Arabie Saoudite, l'Algérie, la Tunisie, le Soudan et les Etats-Unis soutiennent chacun son camp en Libye et veillent à préserver leurs intérêts", selon M. Chouweil qui souligne que tout arrangement qui ne sert pas leurs propres intérêts est rejeté par ces pays.

Slah Fitouri, professeur d'Université, estime que "les participants au dialogue sur la révision de l'Accord politique ne sont pas assez représentatifs", signalant que "les parties qui contrôlent le terrain, en particulier les chefs des groupes armés et les notables des tribus qui ont de l'influence sur la réalité sur le sol en contrôlant les villes et autres quartiers, n'ont pas été invités".

Cet universitaire estime que "tout accord auquel n'ont pas été associés ces chefs de factions armées ne peut pas être mis en œuvre et demeurera de l'encre sur papier et à la merci de la moindre saute d'humeur de ces chefs de guerre".

Pour lui, au-delà de la représentativité qui constitue une question capitale pour mettre autour de la table le plus large spectre d'acteurs libyens et parvenir à un accord solide et durable, il est nécessaire de désarmer les groupes et autres milices en Libye.

Il s'agit d'une erreur qui s'est perpétuée tout au long du processus politique en Libye depuis la chute de l'ancien régime, concède-t-il, affirmant qu'aucun plan ou initiative de paix proposé en Libye n'a contenu un processus de désarmement dans le pays.

Abdessalem al-Misrati, fonctionnaire dans une administration publique à Tripoli, a indiqué à Infosplusgabon que "le fait de n'avoir pas aussitôt après la révolution du 17 février 2011 entamé un processus de désarmement dans le pays, a contribué à aggraver le chaos sécuritaire et à compliquer toute solution négociée pour rétablir la stabilité en Libye".

On estime à plus de 23 millions les armes qui circulent en Libye depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi, qui a ouvert les entrepôts d'armes aux civils à la veille de sa chute pour se servir à volonté et semer le chaos conformément au principe de "après moi le déluge!".

Ces armes sont tombées entre les mains de centaines de groupes armés et milices qui contrôlent la réalité sur le terrain en l'absence d'organes étatiques de sécurité.

M. al-Misrati reproche aux autorité qui ont pris en charge la gestion du pays au lendemain de la chute de l'ancien régime de n'avoir pas œuvré au désarmement.

"Au lieu de désarmer les Thowars (Révolutionnaires +ex-rebelles+), les autorités ont, au contraire, distribué de l'argent gracieusement aux groupes armés auxquels ils ont recouru par la suite pour sécuriser les bâtiments publics et sites stratégiques dans le pays".

On le voit, en l'absence des représentants et des chefs des groupes armés qui contrôlent le terrain, difficile de déboucher sur un accord viable de nature à stabiliser la Libye et régler les problèmes de sécurité.

On espère que Ghassan Salamé , l'Emissaire de l'ONU en Libye, se rattrapera dans les prochaines phases de son Plan d'action et associera tous les segments de la société libyenne et surtout ces chefs de guerre qui ont de l'influence sur le terrain.

