L’indice de développement humain en RDC est en progression par rapport à 2014, selon le Rapport sur le développement humain

29 Septembre 2017

KINSHASA, RD Congo, 29 septembre (Infosplusgabon) - L’indice de développement humain en République Démocratique du Congo (RDC) s’est établi en 2015 à 0, 464 point, légèrement supérieur au 0,435 point calculé par le Rapport mondial sur le développement, note le Rapport national sur le développement humain 2016 (RNDH-2016), publié jeudi à Kinshasa par le Premier ministre, Bruno Tshibala, et le directeur du Bureau du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en RDC, Alfredo Teixeira, qui a représenté à cette cérémonie le Représentant Résident du PNUD, Dr Mamadou Diallo.

Selon ce rapport, le 6ème de la série, il est en progression par rapport à 2014 malgré les difficultés que le pays a connues du fait des soubresauts de la conjoncture nationale et internationale.

Toutefois, au-delà de ces chiffres, la RDC demeure dans la catégorie des pays à indice de développement humain très faible et couvre de larges disparités qui sont perceptibles sur les plans socio-économique, politique, administratif et du développement durable.

C’est ainsi que de nombreuses personnes, dans les grandes villes tout comme dans les villages enclavés, continuent de souffrir de multiples privations, en particulier les minorités ethniques, les populations autochtones, les femmes, les handicapés, les vulnérables et les chômeurs.

Le rapport propose, à cet effet, que l’on s’attaque aux questions d’inclusivité de la croissance, de durabilité du développement et de gouvernance administrative, pour créer les conditions de stabilité politique propice à une croissance robuste, redistribuée et créatrice d’emplois dans une économie compétitive soutenue par des institutions performantes. Conditions qui permettent de préserver le pouvoir d’achat du peuple, d’améliorer son niveau de vie et de lui redonner l’espoir en l’avenir.

Pour le Représentant Résident du PNUD, la RDC dispose de moyens suffisants pour s’assurer une décentralisation effective, une croissance inclusive et un développement durable qui peuvent bien lui permettre de se hisser d’ici à 2021 au niveau des économies à revenu intermédiaire et de pays émergents en 2030, comme préconisé dans le Plan national stratégique de développement 2017-2021.

De son côté, le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenzhe affirme que les défis pour la mise en route d’une stratégie de croissance inclusive en RDC restent de taille. Le déploiement réussi de cette stratégie passera principalement par l’abandon du modèle pervers actuel d’accumulation du capital hérité de la colonisation, très tributaire du secteur extractif et vulnérable aux chocs extérieurs, pour un modèle de développement endogène et autocentré reposant sur la dynamique de la production intérieure sur fonds d’une gouvernance d’avenir axée sur les résultats.

Pour assurer la diversification et la résilience de l’économie, a-t-il souligné, son gouvernement s’emploiera à soutenir et encourager le développement de nouvelles niches de croissance, notamment dans les secteurs du tourisme, de l’élevage, de la pêche, du transport, de nouvelles technologies de l’information et de la communication, du développement des incubateurs de PME et PMI, la valorisation de l’artisanat et des énergies renouvelables, pour assurer la diversification et la résilience de l’économie.

