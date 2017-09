Gabon : Noël Nelson Messone nommé ministre des Affaires étrangères et de la Coopération

29 Septembre 2017

LIBREVILLE, 29 septembre (Infosplusgabon) - M. Noël Nelson Messone a été officiellement nommé ministre des Affaires étrangères, de la Coopération, de la Francophonie, de l’Intégration régionale, chargé des Gabonais de l’Etranger, à l'occasion d'un remaniement ministériel intervenu après que le Premier ministre, Emmanuel Issoze Ngondet, a pris la décision de limoger le principal représentant de l'opposition au sein de l'équipe gouvernementale, Bruno Ben Moubamba.

M. Messone remplace à ce poste, M. Pacome Moubelet-Boubeya, coopté ministre d’Etat, ministre de la Forêt, de la Mer et de l’Environnement, après qu’il a successivement occupé les postes de ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, de ministre de l'Intérieur, puis celui de ministre des Affaires étrangères et de la Coopération depuis le 2 octobre 2016.

Le nouveau chef de la diplomatie gabonaise, Noël Nelson Messone, est né le 22 décembre 1960 à Ovan, dans la province de l’Ogooué Ivindo (Nord-Est). Il est titulaire d’un doctorat d’économie politique de l’Université du Kentucky et d’un master en diplomatie et commerce international, de la "Patterson School of Diplomacy and International Commerce" de Lexington, dans le Kentucky.

M. Messone fut en 2011 le Représentant permanent du Gabon auprès des Nations unies.

Avant d'occuper ses nouvelles fonctions, il a été depuis 2010 ambassadeur du Gabon près les Etats du Benelux et de l’Union européenne, tout en siégeant au Sénat du Gabon où il avait été élu sénateur en 2009.

De 2007 à 2009, M. Nelson Messone fut par ailleurs ministre délégué des Affaires étrangères du Gabon, après avoir précédemment occupé les fonctions de Conseiller politique principal auprès du Secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à Paris de 2003 à 2007.

