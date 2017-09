KENYA : Le parti au pouvoir cherche un profond amendement de la loi électorale

29 Septembre 2017

NAIROBI, Kenya, 29 septembre (Infosplusgabon) - Le parti au pouvoir au Kenya, Jubilee Alliance Party (JAP), a introduit une nouvelle loi au Parlement jeudi pour contrecarrer les pouvoirs de la Cour suprême qui a annulé les élections et affaibli les pouvoirs des responsables chargés de l’élection, dans une manœuvre qui a créé la polémique sur un éventuel échec de la reprise du scrutin présidentiel.

Les commissaires de la Commission électorale indépendante (Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC) et les représentants du président Uhuru Kenyatta et du leader de l’opposition, Raila Odinga, qui se sont réunis pour la deuxième journée en vue de parvenir à une solution de l’impasse qui a résulté de l’élection présidentielle du 26 octobre, n’ont pas progressé suite à l’amendement de la loi électorale qui a été rendue publique jeudi.

“Il s'agit d'une manœuvre inutile”, a déclaré le sénateur James Orengo, représentant Odinga et la National Super Alliance (NASA) lors des discussions tenues au Bomas de Kenya, à Nairobi, après avoir examiné les détails de la loi proposée pour amender radicalement la loi électorale.

Les leaders de l’opposition ont quitté les discussions pour préciser les questions d’achoppement avant la tenue de l’élection et le président de la commission électorale, Wafula Chebukati, a déclaré qu’une nouvelle loi électorale était l’une des moindres exigences et un pré-requis à la tenue du prochain scrutin.

“Nous n’avons pas besoin de lois mais si elles sont mises en place, on espère qu’elles ne devraient pas changer le cadre des élections”, a déclaré Chebukati aux journalistes après l’échec des négociations bipartites.

L’opposition a exigé le retrait des lois proposées comme préalable á la poursuite des discussions.

Cependant, Kithure Kindiki, représentant du parti Jubilee aux discussions avec la commission électorale, a déclaré que les leaders de l’opposition avaient brandi des menaces et usé d'intimidation pour faire passer les lois électorales.

