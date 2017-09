Un parti de l'opposition dresse un tableau sombre de la situation en Mauritanie

28 Septembre 2017

NOUAKCHOTT, Mauritanie, 28 septembre (Infosplusgabon) - L’Union des Forces de Progrès (Ufp), un parti de l’opposition mauritanienne, dresse un tableau sombre de la situation politique, économique et sociale de la Mauritanie dans un document rendu public jeudi.

Cette formation estime que: « la crise économique, sociale et sécuritaire demeure une préoccupation essentielle des populations, pour avoir atteint un niveau sans précédent: chômage, paupérisation des masses, faillite des entreprises, délinquance et criminalité en sont les principales caractéristiques ».

Au sujet de l’unité nationale et de la lutte contre la discrimination, ce parti de la Gauche historique relève que la question des Haratines-maures à la peau sombre « a connu ces derniers temps une acuité particulière en raison de la pauvreté et de la marginalisation de cette couche, alors que la question nationale (négro-africaine) demeure un enjeu politique et social de premier plan du fait d’un déni de droit, de la discrimination et de la manipulation dont sont victimes les négros africains ».

Cette formation membre du G8, une coalition ayant boycotté le référendum constitutionnel du 05 août dernier, ajoute que: « le pouvoir sort affaibli de ce processus référendaire anti-constitutionnel, avec des rangs fissurés (les ex-sénateurs issus de la majorité ayant rejeté le projet de révision constitutionnelle). Il a connu un échec sans précédent du fait du désaveu des populations à un niveau jamais atteint, mais aussi du boycott de l’opposition.

"Une situation face à laquelle il n’a trouvé comme réplique que la répression brutale et aveugle contre des citoyens opposés à sa politique et la violation flagrante des libertés fondamentales à l’encontre des institutions de la République », selon l'Ufp.

