Environ 25 millions d'avortements dangereux se produisent chaque année dans le monde, selon l'Oms

28 Septembre 2017

GENEVE, Suisse, 28 septembre (Infosplusgabon) - Dans le monde entier, 25 millions d'avortements dangereux (45% de tous les avortements) ont eu lieu chaque année entre 2010 et 2014, selon une nouvelle étude de l'Organisation mondiale de la santé (Oms) et l'Institut Guttmacher, publiée jeudi dans le Lancet.

La majorité des avortements dangereux, soit 97%, a eu lieu dans les pays en développement en Afrique, en Asie et en Amérique latine, a déclaré l'agence de santé de l'Onu.

«Des efforts accrus sont nécessaires, en particulier dans les régions en développement, pour assurer l'accès à la contraception et à l'avortement sans risque», déclare Dr Bela Ganatra, auteur principal de l'étude et scientifique au Département de la santé et de la recherche en santé de l'Oms.

«Lorsque les femmes et les filles ne peuvent pas accéder à une contraception efficace et à des services d'avortement sans risque, il y a de graves conséquences pour leur propre santé et celle de leur famille. Nous ne pouvons nous le permettre. Mais malgré les progrès récents de la technologie et de l'évidence, de nombreux avortements dangereux se produisent encore, et trop de femmes continuent de souffrir et de mourir ", a déclaré l'Oms dans un communiqué.

La nouvelle étude Lancet fournit des estimations sur les avortements sûrs et dangereux à l'échelle mondiale, déclare-t-on de même source. Pour la première fois, elle comprend des sous-classifications dans la catégorie des avortements dangereux comme étant moins sûrs ou les moins sûrs. La distinction permet une compréhension plus nuancée des différentes circonstances de l'avortement chez les femmes qui ne peuvent accéder aux avortements sécuritaires d'un fournisseur formé.

«Lorsque les avortements sont effectués conformément aux directives et aux normes de l'Oms, le risque de complications graves ou de décès est négligeable. Environ 55% de tous les avortements de 2010 à 2014 ont été effectués en toute sécurité, ce qui signifie qu'ils ont été effectués par un agent de santé qualifié en utilisant une méthode recommandée par l'Oms, adaptée à la durée de la grossesse ", a déclaré l'Oms.

L'étude a noté que près d'un tiers (31%) des avortements étaient «moins sûrs», ce qui signifie qu'ils ont été exécutés par un fournisseur formé en utilisant une méthode dangereuse ou obsolète telle que le «curetage sévère» ou par une personne non formée, même si elle utilise une méthode comme le misoprostol, un médicament qui peut être utilisé à plusieurs fins médicales, y compris pour induire un avortement.

Environ 14% ont été des avortements «moins sûrs» fournis par des personnes non formées utilisant des méthodes dangereuses, telles que l'introduction d'objets étrangers et l'utilisation de concoctions à base de plantes.

Elle a déclaré que les décès dus à des complications de l'avortement à risque étaient élevés dans les régions où la plupart des avortements se sont produits dans le moins de sécurité. Les complications des avortements les «moins sûrs» peuvent inclure un avortement incomplet (incapacité à éliminer tous les tissus de la grossesse de l'utérus), des hémorragies, des lésions vaginales, cervicales et utérines ainsi que des infections.

L'étude porte également sur les contextes qui ont généralement pour conséquence que les femmes cherchent des avortements dangereux, y compris les lois et les politiques des pays en matière d'avortement, le coût financier de l'accès aux services d'avortement sécurisé, la disponibilité de services d'avortement sécurisé et les fournisseurs de soins de santé qualifiés ainsi que les attitudes sociétales envers l'avortement et l'égalité des sexes.

Elle a déclaré que dans les pays où l'avortement est totalement interdit ou permis seulement pour sauver la vie de la femme ou préserver sa santé physique, seulement un des avortements sur quatre était sécurisé; alors que, dans les pays où l'avortement est légal sur des bases plus larges, près de neuf avortements sur 10 ont été effectués en toute sécurité. La restriction de l'accès aux avortements ne réduit pas le nombre d'avortements.

La plupart des avortements qui ont lieu en Europe de l'Ouest et du Nord et en Amérique du Nord sont sûrs. Ces régions ont également des taux d'avortement les plus bas. La plupart des pays de ces régions ont également des lois relativement permissives sur l'avortement; des niveaux élevés d'utilisation de contraceptifs, de développement économique et d'égalité des sexes; ainsi que des services de santé de qualité - tous les facteurs qui contribuent à rendre l'avortement plus sûr.

"Comme beaucoup d'autres procédures médicales courantes, l'avortement est très sécurisé lorsqu'il est fait conformément aux directives médicales recommandées et qu'il est important de garder à l'esprit", explique Dr Gilda Sedgh, co-auteur de l'étude et chercheur principal à l'Institut Guttmacher.

"Dans les pays à revenu élevé d'Amérique du Nord et de l'Europe de l'Ouest et du Nord, où l'avortement est largement légal et les systèmes de santé sont forts, l'incidence des avortements dangereux est la plus faible au niveau mondial".

Parmi les régions en développement, la proportion d'avortements sûrs en Asie de l'Est (y compris la Chine) était similaire aux régions développées. En Asie du Sud-centre, cependant, moins d’un avortement sur deux était sûr. En dehors de l'Afrique australe, moins d'un avortement sur 4 en Afrique était sécurisé. Parmi ces avortements dangereux, la majorité était qualifiée de «moins sûre».

En Amérique latine, seulement un des avortements sur quatre était sûr, bien que la majorité était classée comme «moins sûre», comme il est de plus en plus fréquent que les femmes de la région obtiennent et administrent elles-mêmes des médicaments comme le misoprostol en dehors des systèmes de santé formels.

Cela a signifié que cette région a connu moins de décès et moins de complications graves à cause d'avortements dangereux. Néanmoins, ce type d'auto-usage informel de l'avortement médicamenteux auquel les femmes doivent recourir en secret ne respecte pas les normes de l'Oms en matière d'avortement sécuritaire.

Le rapport a déclaré que l'avortement à risque survient lorsque la grossesse est terminée soit par des personnes qui ne possèdent pas les compétences ou les informations nécessaires,ou dans un environnement qui ne respecte pas les normes médicales minimales ou les deux à la fois.

«Pour prévenir les grossesses involontaires et les avortements dangereux, les pays doivent prendre des mesures de soutien et des engagements financiers pour fournir une éducation sexuelle complète; un large éventail de méthodes contraceptives, y compris la contraception d'urgence; un conseil précis en matière de planification familiale et l'accès à un avortement légal et sécuritaire».

Il a déclaré que la fourniture d'avortement légal et sécuritaire est essentielle pour respecter l'engagement mondial envers l'objectif de développement durable de l'accès universel à la santé sexuelle et reproductive (objectif 3.7).

L'Oms fournit des conseils techniques et politiques à l'échelle mondiale sur l'utilisation de la contraception pour prévenir les grossesses non désirées, l'avortement sans risque et le traitement des complications liées à l'avortement à risque.

Plus tôt cette année, l'Oms et la Division de la population du Département des affaires économiques et sociales des Nations unies ont lancé une nouvelle base de données sur les lois, les politiques et les normes sanitaires sur l'avortement à accès libre dans les pays du monde entier.

La base de données vise à promouvoir une plus grande transparence des lois et des politiques en matière d'avortement, ainsi que l'amélioration de la responsabilité des pays pour la protection de la santé des femmes et des filles ainsi que des droits de l'homme.

FIN/INFOSPLUSGABON/DSC/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon