L’Unicef va soutenir le Congo dans la formation qualifiante

28 Septembre 2017

BRAZZAVILLE, Congo, 28 septembre (Infosplusgabon) - La représentante du Fonds des Nations unies pour l’Enfance (Unicef), Micaela Custodio Marques, a exprimé, mercredi à Brazzaville, la détermination du Fonds à accompagnement des jeunes dans l’apprentissage d’un métier au Congo, à l’issue d’un entretien avec le ministre congolais de l’Enseignement technique et professionnel, de la Formation qualifiante et de l’Emploi, Nicéphore Antoine Thomas Fylla Saint-Eudes, a-t-on appris, de sources officielles.

Micaela Custodio Marques a réitéré au ministre Fylla Saint-Eudes, l’appui et le soutien et la collaboration de l’Unicef au gouvernement congolais dans le cadre de la formation des formateurs et des inspecteurs.

‘’Il faut que les enfants qui sont hors de l’école bénéficient d’une seconde chance d’éducation. Il est important de savoir ce que les jeunes font quand ils sont hors de l’école. Il faut justement continuer à accompagner les enfants pour qu’ils se prennent en charge dans leur avenir’’, a affirmé la fonctionnaire onusienne.

Selon elle, il s’agit de donner des opportunités aux jeunes et s’assurer qu’il y ait de la dignité pour les jeunes qui doivent continuer à apprendre un métier.

Micaela Custodio Marques a souligné qu’en dehors de l’Unicef et de l’Unesco, il faut étendre le plaidoyer à d’autres bailleurs de fonds. ‘’Je pense qu’il va falloir continuer à faire un plaidoyer auprès d’autres bailleurs de fonds pour que nous puissions continuer à appuyer et accompagner le gouvernement dans la qualité de l’éducation pour que les enfants arrivent à s’épanouir et se développer comme il faut’’, a-t-elle déclaré.

