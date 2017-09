Le G5-Sahel surpris par la décision des Etats-Unis d'inscrire le Tchad sur la liste des pays exclus de visa américain

28 Septembre 2017

BAMAKO, Mali, 28 septembre (Infosplusgabon) - La présidence en exercice du G5-Sahel, assurée par le chef de l'Etat malien, Ibrahim Boubacar Kéita, déclare avoir appris, avec surprise, le décret présidentiel américain inscrivant le Tchad sur la liste des pays dont les ressortissants se verront refuser le visa d’entrée aux Etats-Unis d’Amérique, dans un communiqué de cette organisation sous-régionale de lutte contre le terrorisme publié ce jeudi à Bamako.

La présidence en exercice du G5-Sahel estime que cette décision pourrait affecter l’engagement du Tchad, qui s’illustre comme un partenaire-clé dans le dispositif de lutte contre le terrorisme dans le cadre du G5-Sahel et au-delà, indique le communiqué.

Créé en 2014, le G5-Sahel comprend le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, son objectif étant de mener une croisade contre le terrorisme dans la bande sahélienne et de favoriser le développement de cette zone, rappelle-t-on.

Saluant les efforts du Tchad dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière dans la région, la présidence en exercice du G5-Sahel sollicite la compréhension des hautes autorités américaines en vue de conforter la poursuite des efforts du G5-Sahel, poursuit le communiqué.

La présidence en exercice du G5-Sahel se dit soucieuse de préserver les excellentes relations de coopération entre le Tchad et les Etats-Unis d’Amérique, d’une part et les pays membres du G5-Sahel, d’autre part et exhorte les hautes autorités américaines à réexaminer favorablement la levée des sanctions contre le Tchad, dans le but de maintenir la paix et la stabilité régionale et internationale.

Le Tchad a engagé depuis plusieurs années une croisade contre le terrorisme dans la bande sahélienne, notamment au Mali, où il a largement contribué à chasser les djihadistes qui avaient occupé le Nord du pays de mars 2012 à janvier 2013 et est également engagé dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram, qui sème la terreur au Nigeria.

Dans une déclaration faite dimanche dernier, le président américain, Donald Trump, a étendu au Tchad, au Venezuela et à la Corée du Nord l'interdiction de voyager aux Etats-Unis qui, jusque-là, était appliquée aux citoyens de la Syrie, de l'Iran, de la Somalie, du Yémen et de la Libye, le Soudan ayant été retiré de la liste.

