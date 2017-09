L’ONU félicite le Soudan pour l’accueil offert aux réfugiés du Soudan du Sud

28 Septembre 2017

KHARTOUM, Soudan, 28 septembre (Infosplusgabon) - Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a félicité le Soudan pour avoir ouvert ses frontières pour accueillir les réfugiés du Soudan du Sud qui fuient le conflit dans leur pays.

Selon un communiqué de presse publié par les Nations unies, jeudi, à Khartoum, M. Guterres a rencontré à New York le ministre soudanais des Affaires étrangères, Ibrahim Ghandour et a "salué la longue tradition du Soudan de laisser ses frontières ouvertes pour accueillir les réfugiés et d’avoir ouvert ses corridors aux travailleurs humanitaires au Soudan du Sud".

Le communiqué indique que les deux parties ont discuté des efforts visant à reprendre les négociations de paix pour mettre un terme au conflit au Darfour et de la nécessité de créer un environnement propice pour permettre à l’opposition de se joindre au processus politique inclusif au Soudan.

"Le Secrétaire général de l’ONU a encouragé le Soudan à poursuivre les efforts pour reprendre le dialogue politique sur Abyei et pour parvenir à un règlement pacifique de la question des frontières", ajoute le communiqué.

Antonio Guterres a également souligné "le recul sensible noté pour le conflit au Darfour" et l’importance de poursuivre la bonne coopération entre les Nations unies et le gouvernement soudanais dans la mise en œuvre de la reconfiguration des casques bleus et le nouveau concept des opérations.

