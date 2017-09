Une station radio proche de l'opposition fermée au Ghana

28 Septembre 2017

ACCRA, Ghana, 28 septembre (Infosplusgabon) - Une station radio basée à Accra et très critique à l'égard du parti au pouvoir, New Patriotic Party (NPP) et du gouvernement a été fermée par les autorités de régulation des communications pour des frais de licence non payés, annonce ce jeudi la presse locale.

Selon la presse locale, Montie FM, qui soutient National Democratic Congress (NDC, opposition), n'émet plus depuis mercredi à 15h 000 GMT.

Montie FM a constamment refusé de tenir compte des demandes du régulateur de payer sa dette.

L'année dernière, à la veille des élections perdues par NDC et le président John Mahama, trois panélistes qui avaient participé à une émission politique sur Montie FM ont été incarcérés par la Cour suprême pour avoir menacé de mort des juges.

Ils ont purgé un mois avant d'être graciés par le président Mahama à la demande du Conseil d'Etat. Ils avaient écopé d'une peine de trois mois d'emprisonnement.

Toujours selon la presse, une autre station, Radio Gold, est également endettée auprès de NCA et a reçu l'ordre de payer sous peine d'être fermée dans un délai d'un mois.

