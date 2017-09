Le Ghana enregistre des progrès substantiels vers une économie digitale, selon un rapport

28 Septembre 2017

ABIDJAN, Côte d'Ivoire, 28 septembre (Infosplusgabon) - Le Rapport du Partenariat "The Better Than Cash Alliance" révèle que le Ghana a enregistré des progrès énormes dans la mise en oeuvre d'une économie digitale.

Les résultats du rapport montrent que presque 100 pour cent des paiements du gouvernement ghanéen en direction de la population et entre entités gouvernementales sont effectués de manière digitale.

Le rapport souligne que cette tendance observée offre un éventail de choix aux consommateurs.

Il note aussi qu'il y a des bénéfices directs pour la population, particulièrement les femmes, un soutien aux petites entreprises et des économies pour le gouvernement.

Le rapport prédit que si le gouvernement maintient ce rythme dynamique, il pourrait réaliser une économie de près de 60 millions de dollars par an et qui pourrait atteindre 230 millions de dollars d'ici 2020.

Le ministre ghanéen des Finances, Ken Ofori-Atta, a souligné que l'avenir est réellement à la digitalisation et comment en tirer un dividende au service des citoyens.

Il a expliqué qu'il existe des initiatives dans ce sens tel le programme phare de transfert conditionnel de liquidités "Livelihood Empowerment Against Powerty, LEAP".

Le ministre Ofori-Atta, tout en reconnaissant qu'il reste beaucoup à faire pour réussir ce passage vers le tout paiement digital, relève qu'avec tout le potentiel qu'offre le paiement électronique en termes d'économie, de coût et d'opportunités pour améliorer la transparence et la responsabilité, cela devient une nécessité.

Le directeur général de The Better Than Cash Alliance, Dr. Ruth Goodwin-Groen, a félicité le gouvernement ghanéen pour son leadership dans l'édification d'un système économique moins dépendant de la liquidité en accomplissant des pas considérables pour améliorer la transparence, susciter des opportunités pour la croissance économique et autonomiser les femmes en les intégrant dans un système financier formel.

Elle a assuré du soutien de son organisation pour poursuivre ce progrès vers le paiement électronique.

Le rapport fait des recommandations pour réussir la transition vers le paiement électronique.

Celles-ci portent sur l'investissement dans les infrastructures pour favoriser les paiements dans les services publics qui comptent 80 pour cent des usagers. La seconde recommandation est l'institution du paiement électronique des taxes et des amendes dont 97 pour cent sont payées en liquide.

Enfin, la dernière recommandation vise à encourager le paiement électronique dans la chaîne de valeur des biens de grande consommation afin de soutenir les détaillants et les consommateurs pour l'adoption du numérique dans l'acquisition des produits.

