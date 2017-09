Les réfugiés nigérians établis au Cameroun subissent de mauvais traitements, selon Human Rigths Watch

28 Septembre 2017

YAOUNDE, Cameroun, 28 septembre (Infosplusgabon) - "Tortures et mauvais traitements, accès limité à la nourriture et à l’eau, déplacements restreints de manière abusive, sont le lot quotidien des réfugiés nigérians installés dans le camp de Minawao dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun", selon un rapport de Human Rigths Watch.

Les réfugiés nigérians ayant atteint le camp de Minawao dans la région de l’Extrême nord, ont aussi subi des violences de la part de l’armée camerounaise et pourtant leur statut de réfugié leur confère une certaine protection; les quelque 70 000 personnes qui s’y trouvent ont un accès limité à la nourriture et à l’eau et leurs déplacements sont restreints de manière abusive, selon le rapport de l'ONG.

Le rapport indique qu’en avril et mai derniers, 13 000 réfugiés ont quitté Minawao pour le camp de déplacés de Banki, situé juste après la frontière nigériane et certains d’entre eux ont été tués début septembre lors de l’attaque du camp par Boko Haram.

Même si le HCR ne bénéficie pas d’un accès garanti à la plupart des zones frontalières entre le Cameroun et le Nigeria, il a déclaré début juin que, selon les chiffres transmis par ses partenaires chargés de la surveillance, quasiment 100 000 Nigérians ont été renvoyés de force dans leur pays depuis janvier 2015.

"A la fin du mois de juin, les autorités nigérianes ont répondu à la pression exercée par le Cameroun en envoyant des véhicules militaires de l’autre côté de la frontière, afin d’aider ce pays à refouler près de 1000 demandeurs d’asile, opération qui a rendu le Nigeria complice du retour forcé et illégal de ses propres citoyens", indique le rapport.

Des dizaines de milliers de personnes renvoyées du Cameroun se retrouvent dans des camps ou des villages pour personnes déplacées dans l’Etat de Borno.

"Dans ces endroits dangereux et militarisés, les conditions sont très mauvaises, et les femmes et les jeunes filles sont victimes d’exploitation sexuelle; le conflit entre l’armée nigériane et Boko Haram, dont on estime à la mi-septembre qu’il a entraîné le déplacement de près de deux millions d’autres civils nigérians, fait rage", souligne HRW.

Le rapport renseigne que "les retours forcés opérés par le Cameroun violent le principe de non-refoulement, qui interdit le renvoi de réfugiés et de demandeurs d’asile vers des lieux où ils peuvent être persécutés et, en vertu des normes régionales africaines, vers des situations de violence généralisée telles que celle prévalant actuellement dans le nord-est du Nigeria".

"Le Cameroun a le droit de réglementer la présence de ressortissants étrangers sur son territoire, notamment ceux qui constituent une menace pour sa sécurité. Les autorités doivent également mener des enquêtes approfondies sur les attaques perpétrées sur leur sol par des personnes suspectées d’appartenir à Boko Haram, toutefois, elles ne doivent pas empêcher les réfugiés de demander l’asile, ni les refouler sommairement", dénonce l'organisation.

Après deux ans de silence sur la question, le HCR a publiquement critiqué les autorités à la fin du mois de mars pour les renvois forcés et massifs de réfugiés.

Le Cameroun avait alors procédé à des refoulements, malgré la signature d’un accord avec le Nigeria et le HCR, dans lequel le pays s’engageait à favoriser le retour volontaire des réfugiés.

A la mi-septembre, les autorités camerounaises n’avaient autorisé le HCR qu’à pré-enregistrer les demandes d’asile dans certaines communautés frontalières. Les personnes préenregistrées et des dizaines de milliers d’autres demandeurs d’asile se retrouvaient ainsi non protégées et exposées à un risque de renvoi forcé.

Les autorités camerounaises démentent tout renvoi forcé ou mauvais traitement à l’encontre de demandeurs d’asile nigérians.

Selon HRW, sollicitées pour s’exprimer sur les informations mentionnées dans le rapport, "elles n’ont pas répondu".

FIN/INFOSPLUSGABON/AAO/GABON 2017

