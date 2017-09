RD Congo : Un appel à des sanctions sévères contre les agents de la Monusco coupables d’abus et exploitations sexuels

27 Septembre 2017

KINSHASA, RD Congo, 27 septembre (Infosplusgabon) - Les participants à une activité de sensibilisation par le théâtre, organisée, le 25 septembre 2017 à Béni au Nord-Kivu, par la section Conduite et Discipline de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en RD Congo (Monusco-Beni), ont recommandé le renforcement des mécanismes des plaintes et des sanctions sévères pour les agents de la Monusco coupables d’abus et exploitations sexuels, a indiqué Florence Marchal, porte-parole a.i. de la Monusco.

Selon Mme Marchal, les participants ont fait cette recommandation, après avoir assisté à la représentation théâtrale qui a porté sur la sensibilisation du code de conduite des agents de la Monusco et la lutte contre les abus et exploitations sexuels.

Cette activité, a-t-elle ajouté, visait également la sensibilisation de la population locale par le théâtre, particulièrement les femmes et les jeunes sur les règlements de l’ONU, de ne pas s’aventurer avec les agents de la Monusco afin qu’elles ne soient victimes; il s'agissait aussi de les informer sur les mécanismes de plainte et la mise en place de réseaux communautaires chargés d’alerter la section de Conduite et Discipline en cas d’abus.

La semaine dernière, rappelle-t-on, la section Conduite et Discipline de la Monusco s’était rendue à Eringeti et à Mayafasi, dans le territoire de Béni, pour des campagnes similaires de sensibilisation sur le code de conduite des agents de la Monusco.

Dans chaque localité, un comité chargé d’alerter la section sur des cas éventuels a été mis en place. Ce comité dénommé Community Based Complaint Network (Cbcn) est composé de leaders communautaires, des membres de la société civile, de groupes de femmes, de jeunes etc.

