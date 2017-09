Togo : le secteur du tourisme a enregistré 36 milliards FCFA de recettes hôtelières en 2016

27 Septembre 2017

LOME, Togo, 27 septembre (Infosplusgabon) - Le Togo a enregistré en 2016 un chiffre de 425 000 touristes avec 36 milliards FCFA de recettes hôtelières, a indiqué le ministre en charge de l’Industrie et du Tourisme, Yaovi Attigbè Ihou, à l’occasion de la Journée mondiale du tourisme célébrée chaque 27 septembre.

Ce chiffre de 2016 conforte le ministre à croire à un développement du secteur touristique, puisque, indique-t-il, celui de 2015 est de 303.000 touristes pour 26 milliards FCFA de recettes hôtelières.

Le cumul des emplois dans le sous-secteur hôtelier passe de 4500 en 2015 à 5000 à 2016, constituant, a-t-il souligné, "une reprise effective des activités du tourisme togolais".

A cet effet, a-t-il dit, "le gouvernement s’est donc résolument engagé à faire du tourisme une véritable industrie qui contribue au développement durable du pays".

Aussi, a-t-il précisé, "au regard de la variété des potentialités, les grands axes de développement du tourisme au Togo s’articulent autour du tourisme culturel, de l’écotourisme, du tourisme d’affaires et de congrès et de plus en plus du tourisme balnéaire dans la dynamique du développement et de la promotion de l’économie bleue".

L’ambition du Togo, selon un document de HVS, une organisation internationale de services et de conseil spécialisée dans l’industrie touristique, est de faire du tourisme un secteur devant représenter 2,4% du Produit intérieur brut (PIB), soit 85,2 milliards de FCFA d’ici 2025.

Les prévisions du HVS "montrent une croissance de 7,2% en 2015 puis 1,9% par an pour atteindre 149 millions de dollars américains en 2025".

L’industrie touristique, au Togo, d’après cette organisation internationale, est soutenue par un tourisme d’affaires qui représente 58,7% des recettes totales du tourisme. HVS qui cite une étude du World travel tourism council, affirme que "les revenus du tourisme-loisir augmenteront de 2% par an jusqu’en 2025, alors que ceux du tourisme d’affaires vont croître de 2,6% par an sur la même période".

Après une période faste des années quatre-vingt et les crises sociopolitiques des années quatre-vingt-dix, le tourisme togolais souffre d’absence de mise en valeur des sites touristiques qui entraîne leur dégradation; l’insuffisance des moyens alloués à l’administration en charge du secteur; le faible niveau des prestations fournies par le public que par le privé, avaient diagnostiqué les experts appelés au chevet de ce secteur de l’économie en 2015.

Un Plan directeur est en voie d’achèvement et servira de document d’orientation stratégique devant permettre d’identifier les sites, les zones à aménager, les moyens à mobiliser, indiquent les acteurs qui animent ce secteur.

Ce projet a bénéficié de l’appui de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et du Nations unies pour le développement (PNUD) qui avaient injecté 319 000 dollars américains (environ 160 millions de FCFA) pour sa réalisation.

FIN/INFOSPLUSGABON/ERS/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon