Plus de 40 tonnes de matériels de la CENI déployées dans deux provinces du Grand Kasaï, selon l’ONU

27 Septembre 2017

KINSHASA, RD Congo, 27 septembre (Infosplusgabon) - Plus de cinq tonnes de matériels de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ont été déployées à ce jour dans les provinces du Kasaï, du Kasaï central ainsi que dans le territoire de Luilu, dans le cadre du soutien apporté par les Nations unies au processus de révision du fichier électoral en République Démocratique du Congo (RDC), a indiqué mercredi au cours du point de presse hebdomadaire de l’ONU, la porte-parole par intérim de la Mission des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO), Mme Florence Marchal.

Selon Mme Marchal, le 21 septembre 2017, deux hélicoptères de la MONUSCO avaient été mobilisés pour Wikong, dans le territoire de Luilu, province de Lomami, pour l’enrôlement des électeurs et la révision du fichier électoral dans cette contrée.

Dans le Kasaï, 20 tonnes de matériels ont été transportés à Luebo par route du mercredi 20 au dimanche 24 septembre 2017 par les contingents pakistanais et ghanéens de la MONUSCO. Ils s’ajoutent aux 1,7 tonnes de matériel déployées par vol MONUSCO de Kananga vers Luebo le 12 septembre 2017, tandis que dans la province du Kasaï Central, plus de 15 tonnes de matériel d’enrôlement des électeurs avaient été convoyées à Dimbelenge en deux rotations par route grâce au contingent pakistanais de la force de la MONUSCO.

A rappeler que les opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs dans les deux provinces du Kasaï et du Kasaï Central ainsi que dans les deux territoires de Luilu et Kamiji, avaient été interrompues à la suite des conflits et insécurités meurtriers, consécutifs au soulèvement des partisans de Kamuina Nsapu, chef traditionnel tué en août 2016 lors d’une opération militaire.

La CENI, rappelle-t-on, avait déclaré le 25 septembre 2017 qu’elle publierait le calendrier électoral après les opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs dans les deux provinces du Kasaï et du Kasaï Central ainsi que dans les deux territoires de Luilu et Kamiji.

Elle avait indiqué avoir enrôlé plus de 42.000.000 personnes dans les 24 provinces des 26 que compte la RDC.

