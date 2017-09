Le Burkina Faso, cible privilégiée d’une funeste entreprise de déstabilisation selon le président du parlement

27 Septembre 2017

OUAGADOUGOU, Burkina Faso, 27 septembre (Infosplusgabon) - Le Burkina Faso est devenu une cible privilégiée d’une funeste entreprise de déstabilisation, a estimé mercredi le Président du Parlement, Alassane B. Sakandé.

M. Sakandé qui s’exprimait à l’occasion de l’ouverture de la 2e session ordinaire de l’Assemblée nationale, a rappelé que «la récurrence de tant d’agressions aussi lâches qu’insoutenables achève de convaincre que notre pays est devenu une cible privilégiée d’une funeste entreprise de déstabilisation».

Pour lui, «l’hydre terroriste est entrée dans la maison Burkina par portes et fenêtres», mais «elle en ressortira par la cheminée».

Le Burkina Faso est tombé dans un cycle d’attaques terroristes depuis 2015, notamment dans son septentrion où deux gendarmes ont été tués et deux autres blessés quand leur véhicule a roulé sur un engin explosif, mardi.

« Face à toutes ces épreuves, nous devons, plus que jamais, rester unis pour opposer une résistance sans concession à cette horde de barbares dont les rêves de déstabilisation se fracasseront bruyamment contre notre détermination farouche à défendre la mère patrie», a dit le président de l’Assemblée nationale.

Félicitant les forces de défense et de sécurité pour la «résistance héroïque» qu’elles opposent à cette nébuleuse extrémiste, il a souligné que «nous devons le reconnaître, l’insuffisance des moyens reste une réalité».

«Face au terrorisme grandissant et à toutes les formes de criminalité transfrontalière, la réponse ne sera pertinente et opérante que si elle s’inscrit dans le cadre d’une action concertée et sous régionale», a-t-il préconisé avant de saluer les différentes initiatives des présidents des Etats membres du G5 Sahel.

