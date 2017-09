Tunisie : 1,5 milliard de dollars de la BID à la Tunisie pour développer les infrastructures

27 Septembre 2017

TUNIS, Tunisie, 27 septembre (Infosplusgabon) - La Banque islamique de Développement (BID) va mettre à la disposition de la Tunisie 1,5 milliard de dollars (environ 3,7 milliards de dinars tunisiens) dans le cadre d'une nouvelle stratégie de financement des projets de développement en Tunisie pour la période de 2018-2020, a annoncé, mardi, le directeur du département des programmes des pays de la région arabe relevant de la BID, Ahmed Salah Hariri.

Ce financement sera sous forme de crédits avec facilité de paiement et de dons avec un taux qui ne dépasse pas 5%, a expliqué M. Hariri au cours d'un atelier consacré à l’élaboration du document de partenariat stratégique entre la BID et la Tunisie (2018/2020), organisé, mardi à Tunis.

La nouvelle stratégie de la banque sera basée sur le renforcement de l’intégration sociale, le développement global, la contribution au développement de l’infrastructure, l’appui au secteur privé et l’attraction des investisseurs des pays membres, a-t-il ajouté.

Il a précisé que l’élaboration de ce document aura lieu après les négociations devant se tenir avec des ministères, des entreprises nationales, des représentants du secteur privé, de la société civile et certaines organisations en Tunisie.

La Tunisie est confrontée, depuis les événements de 2011 qui ont entraîné la chute de Ben Ali, à une crise économique profonde l'obligeant à contracter plus de prêts et à accepter les conditions du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM), ce qui a suscité des craintes de certains partis et experts en économie.

Les autorités tunisiennes ont signé, lundi dernier, un accord de prêt avec leurs homologues allemandes pour un montant de 100 millions d'euros (environ 290 millions de dinars tunisiens) et le 13 septembre dernier, un prêt de la Banque mondiale d'une valeur de 60 millions de dollars (environ 145 millions de dinars tunisiens), rappelle-t-on.

Cette crise a particulièrement touché deux secteurs vitaux pour l'économie du pays à savoir le tourisme et les phosphates.

Le premier vit une crise depuis les attentats terroristes qui ont respectivement visé, en mars 2015, le musée du Bardo faisant 20 morts, tous des touristes français, britanniques, espagnols et italiens et 50 blessés et, en juin de la même année une station balnéaire de la ville de Sousse (140 km au sud de Tunis) entraînant la mort de 39 touristes notamment britanniques.

Concernant le secteur des phosphates, il est surtout touché par des grèves, des sit-in et des protestations qui se sont poursuivis, pendant ces six dernières années, ce qui a entraîné l'arrêt de la production durant des mois dans la majorité des mines.

Cette situation a fait chuter de moitié la production qui était estimée en 2010 à 8 millions de tonnes, selon les déclarations faites, mardi, par le directeur de la production de la société des phosphates de Gafsa, Abdrrazak Attrassi.

