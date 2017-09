Début mercredi de la 1ère Conférence sur la promotion du tourisme en Libye

27 Septembre 2017

TRIPOLI, Libye, 27 septembre (Infosplusgaboin) - La première conférence sur le tourisme en Libye destinée à promouvoir le secteur en Libye à travers la prise de conscience des potentialités dont regorge le pays, en dépit de la phase d'instabilité que traverse le pays, débutera mercredi à Tripoli.

Organisée et supervisée par l'Autorité générale du tourisme à Tripoli, cette conférence s'étalera sur une journée, a indiqué un communiqué publié mardi sur la page facebook de l'Autorité.

Les participants à la conférence ont été répartis en deux sessions.

La première supervisée par Mustapha Othman Al-Hawat discutera de cinq documents de recherche précédemment approuvés par le Comité scientifique de la conférence, à savoir "La réalité du tourisme interne en Libye et son rôle économique et social", "Patrimoine culturel en Libye, réalité et espoir", "Rôle stratégique de la gestion des ressources humaines dans le domaine du tourisme", "Développement de la formation des ressources humaines et son rôle dans la promotion des compétences des travailleurs" et "Le marketing touristique à travers Facebook et son impact sur la sensibilisation et la stimulation du tourisme domestique en Libye".

La deuxième session est consacrée à la présentation de quatre exposés relatifs au thème de la conférence, sous la direction des Dr Mohamed Bayodh et Samir Al Ghali. Les présentations porteront sur "Le projet Atlas de tourisme et son rôle dans la planification stratégique dans le secteur du tourisme", "Festivals touristiques et importance du développement ", "la proposition de développer le tourisme bancaire libyen et l'investissement" et "la police touristique et son rôle dans la sécurité touristique".

La séance de clôture aura lieu à la fin des présentations et sera consacrée à la discussion et à la compilation des recommandations.

Avec environ 2000 km de littoral, la Libye est dotée de potentialités énormes pour développer le tourisme dont la relance a été entamée lors des dernières années du régime de Mouammar Kadhafi avec la création d'une Autorité du tourisme chargée de promouvoir le secteur.

La riche histoire de la Libye qui a connu les plus grandes civilisations dans le monde (Punique, Romaine, Ottoman et Musulmane), a laissé des vestiges archéologiques riches et variés constituant un attrait certain pour les visiteurs.

