Des milliers de manifestants dans les rues sud-africaines pour réclamer le départ de Zuma

27 Septembre 2017

LE CAPE, Afrique du Sud, 27 septembre (Infosplusgabon) - Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus ce mardi dans les rues à travers l'Afrique du Sud pour réclamer le départ du Président Jacob Zuma.

Le Congrès des syndicalistes sud-africains (Cosatu), la plus grande fédération de syndicats dans le pays avec 1,7 million de membres, a rejoint des membres du Parti communiste sud-africain en battant le macadam dans plusieurs villes sud-africaines et appelant à une fin de la corruption et la mainmise de l'Etat.

Le Président Zuma, son fils Duduzane et beaucoup de dignitaires du gouvernement sud-Africain ont été cités dans des affaires de corruption impliquant l'Etat et qui ont ébranlé le pays.

Cependant, la plus grande marche a eu lieu à Johannesburg où des manifestants scandaient " nous sommes prêts pour Ramaphosa", faisant ainsi allusion au vice-président sud-africain, Cyril Ramaphosa. Le secrétaire général du Cosatu, Bheki Ntshalintshali, a déclaré en ces termes: " Cette grève est message lancé en direction du gouvernement et du secteur privé pour les informer que nous sommes fatigués de la corruption".

Le Cosatu soutient par ailleurs le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa, un ex-dirigeant syndicaliste et homme d'affaires, dans la course pour la succession de Zuma à la tête de l'Anc.

Dans la ville du Cape, le secrétaire de la Cosatu au niveau du Cape-ouest, Tony Ehrenreich, a déclaré, au cours d'une manifestation, que les fonds du gouvernement devraient profiter à ceux qui ont souffert sous l'ère apartheid.

"Le Cosatu veut la fin de la corruption dans le pays, et aujourd’hui, nous voulons nous assurer que cette journée soit le début d'autres manifestations qui prendront fin en décembre avec le départ de Zuma lors de la conférence élective de l'Anc", a-t-il ajouté.

