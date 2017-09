Dix millions d'euros de l’Allemagne au Togo pour la santé

27 Septembre 2017

LOME, Togo, 27 septembre (Infosplusgabon) - L’Allemagne, à travers la Banque de développement allemande (KFW), a alloué, mardi, un montant de 10 millions d’euros, soit environ 6,56 milliards de FCFA, au Togo pour le financement du Programme de renforcement du système sanitaire-santé de la reproduction et des droits sexuels (SRDS), a-t-on appris de sources officielles ce mercredi à Lomé.

Selon le ministère de la Santé, ce projet vise l’amélioration de la santé au Togo et spécifiquement, celle liée à la qualité des services de la santé de reproduction et des droits sexuels.

La première phase du projet débutera dans la région de la Kara (nord) et va concerner prioritairement les femmes en âge de procréer, les femmes enceintes et les nouveau-nés, précise le ministère de la santé.

Le Togo va y contribuer pour au total 11 millions d’euros.

Ce programme, au titre de la coopération financière de l’Allemagne, a été piloté par la GIZ, une institution allemande de développement, par une étude de faisabilité démarrée en 2015 et ayant abouti à ce programme de SRDS, rappelle-t-on.

L’Allemagne accompagne le Togo dans le domaine social et économique et accorde une importance à l’agriculture et à la question de décentralisation.

