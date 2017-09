Le Mali dément des exactions de ses forces armées contre des populations

27 Septembre 2017

BAMAKO, Mali, 27 septembre (Infosplusgabon) - Le ministre malien es Droits de l'Homme et de la Réforme de l'Etat, Me Kassoum Tapo, a démenti catégoriquement les accusations de Human Rights Watch selon lesquelles, les forces armées maliennes auraient commis des exactions contre les populations dans le nord et le centre du pays.

Dans un rapport publié récemment, l'organisation de défense des droits de l'Homme accuse les forces armées maliennes de "meurtres extrajudiciaires", de tortures et signale l'existence de charniers dans des villages du nord et du centre du Mali.

Le Mali répondra à ces accusations à travers un rapport en cours de préparation, a annoncé Me Kassoum Tapo, au cours d'une conférence de presse, mardi après-midi, à Bamako.

"Nous allons répondre au rapport de Human Right Watch. Je ne serai complice de personne. La création d’un département dédié aux droits de l’homme est une volonté politique de la part du président de la République", a-t-il soutenu.

"Les populations des zones incriminées n'ont connaissance de rien", a-t-il relevé, à propos des charniers, invitant Human Rights Watch à prouver ses allégations.

Pour vérifier ces allégations, le ministre des Droits de l’homme et de la réforme de l’Etat, accompagné d’une forte délégation, a effectué une mission de trois jours dans la région de Mopti (centre).

Mardi, face à la presse, le ministre a fait le compte rendu de cette mission. " Il n’y a eu aucun cas d’exaction commis par les forces armées, a-t-il dit, avertissant que "le gouvernement ne tolérera pas des attaques sans fondement qui sont de nature à saper le moral des forces armées".

Selon lui, les autochtones des zones visitées ont précisé qu’ils n’ont reçu aucun interlocuteur de Human Rights Watch, encore moins eu vent de cas d’exaction.

