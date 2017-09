Les parties belligérantes du Soudan du Sud montrent "peu d'intérêt" dans le processus de paix, selon l'Emissaire de l'ONU

27 Septembre 2017

NEW YORK, Etats-Unis, 27 septembre (Infosplusgabon) - L'Envoyé des Nations unies au Soudan du Sud a souligné, mardi, à New York, devant le Conseil de sécurité, l'urgence de trouver une solution politique et un soutien international au processus de paix dans ce pays, indique un communiqué de l'ONU.

"Les parties ont montré peu d'intérêt à engager de sérieuses négociations sur la voie à suivre, malgré les diverses initiatives visant à trouver une solution politique au conflit", a déploré le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour le Soudan du Sud, David Shearer.

Selon lui, l'élan extérieur pour soutenir la paix ne suit pas l'évolution de la situation dans le pays.

Il a exhorté la communauté internationale à montrer une unité d'objectifs pour soutenir un processus de paix réalisable qui mène à des élections crédibles en temps voulu, mais seulement après une période de transition marquée par l'inclusion et la stabilité.

La médiation politique par le biais du forum de revitalisation de haut niveau de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) doit être la stratégie centrale de résolution des conflits, a-t-il suggéré.

L'IGAD comprend Djibouti, l'Erythrée, l'Ethiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan et l'Ouganda.

Sur la situation humanitaire, M. Shearer a indiqué que le nombre total de personnes ayant besoin d'aide dans le pays était passé à 7,6 millions, selon les agences des Nations unies.

Le nombre de personnes déplacées au Soudan du Sud a atteint près de quatre millions au cours du premier semestre de cette année, dont deux millions ont fui vers les pays voisins comme l'Ouganda, le Soudan, l'Ethiopie, le Kenya et la République démocratique du Congo.

À l'intérieur des frontières nationales, certains endroits, tels que des parties de la région du Haut-Nil, des parties d'Equatorias et des régions au sud et à l'ouest de Wau, sont inaccessibles, en raison des opérations militaires gouvernementales en cours contre l'APLS de l'opposition.

L'éclatement des forces de l'opposition a également une conséquence négative pour les efforts humanitaires.

Par exemple, les convois réguliers du Programme alimentaire mondial à Yambio - deux jours de voyage de la capitale, Juba - nécessitent maintenant 13 autorisations distinctes des groupes armés le long de son parcours, a-t-il indiqué.

De plus en plus, les civils et les convois d'aide sont ciblés sur les grandes routes. Cette année, 18 travailleurs humanitaires ont été tués au Soudan du Sud.

M. Shearer, par ailleurs chef de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud, a annoncé que la Mission ouvrira bientôt une permanence à Yei et renforcera la présence à Torit et Yambio pour dissuader les violences et les violations des droits de l'Homme et créer une confiance pour que les gens puissent retourner en toute sécurité dans leurs maisons.

Le site de protection de Melut, dans le Nord du pays, sera fermé dans les prochaines semaines, car les gens veulent retourner chez eux, a-t-il indiqué. Une réduction supplémentaire des sites de protection à Wau et éventuellement même Bor est également prise en considération.

Mais finalement, ce mouvement dépend de façon critique de la manière dont le gouvernement et les forces d'opposition se comportent, a indiqué M. Shearer, ajoutant que lorsque ces forces continuent de s'attaquer aux civils, les sites du POC restent un refuge nécessaire.

Le déploiement de la Force de protection régionale mandatée par les Nations Unies permettra aux forces de maintien de la paix d'étendre leur portée aux zones les plus démunies. Cela comprend l'établissement d'une présence permanente à Yei et le renforcement des troupes à Torit et Yambio dans l'Equatorias, pour dissuader la violence et les violations des droits de l'Homme et renforcer la confiance entre les communautés locales, a déclaré M. Shearer.

