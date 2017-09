Les groupes de défense des droits de l'homme exigent la justice pour les victimes du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée

27 Septembre 2017

CONAKRY, Guinée , 27 septembre (Infosplusgabon) - Les groupes de défense des droits de l'homme ont exhorté mercredi le gouvernement guinéen à s'engager dans la justice, la vérité et la réparation des crimes graves commis le 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry.

L'appel a été lancé par Human Rights Watch, Amnesty International et l'Association des victimes, des parents et des amis à la veille de la commémoration du 8ème anniversaire de ce tragique évènement le 28 septembre 2009.

Ce jour-là, les forces de sécurité ont massacré plus de 150 manifestants pacifiques et plus de 100 femmes ont été violées. Des centaines de blessés et des pillages ont également été documentés.

Une enquête sur les crimes par un groupe de juges d'instruction guinéens, ouverte en février 2010, n'a pas encore été complétée - huit ans après que les crimes ont été commis, a déclaré Human Rights Watch dans un communiqué publié mercredi.

"Les juges enquêtant sur le massacre du 28 septembre 2009 ont fait des progrès impressionnants", a déclaré Elise Keppler, directrice de la justice internationale associée chez Human Rights Watch. "Mais l'enquête doit être complétée afin que les responsables du massacre du stade puissent être jugés sans plus tarder", a-t-elle ajouté.

L'enquête a progressé, surmonté les obstacles politiques, financiers et logistiques.

Des responsables de haut niveau actuels et anciens ont été accusés, y compris Moussa Dadis Camara, ancien chef de la junte du Conseil national de la démocratie et du développement, qui a gouverné la Guinée en septembre 2009 et son vice-président, Mamadouba Toto Camara.

Abubakar "Toumba" Diakité, aide-de-camp de Moussa Dadis Camara, a également été accusé et a été extradé en Guinée en mars, après avoir été en liberté pendant plus de cinq ans. Cependant, plusieurs personnes qui font face à des accusations conservent toujours des postes officiels influents en Guinée, indique le communiqué.

"Que les personnes soupçonnées d'une responsabilité pénale pour le massacre du stade continuent à occuper des postes officiels supérieurs de pouvoir est un affront aux victimes et à leurs familles et envoie le message négatif que l'impunité est tolérée en Guinée", a déclaré François Patuel, chercheur pour l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International.

"Toute personne accusée devrait être mise en congé administratif jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive de culpabilité ou d'innocence soit prise, pour s'assurer qu'elles n'utilisent pas leur position et leur influence pour saper les procédures", a-t-il estimé.

Les juges ont entendu le témoignage de plus de 400 victimes et membres de leurs familles et ont également interrogé des témoins, y compris des membres des services de sécurité.

Les groupes des droits de l'homme ont déclaré que certains aspects de l'enquête sont remarquables, comme la localisation de fosses communes censées contenir les corps d'une centaine de victimes qui restent portées disparues.

Plusieurs personnes qui occupaient des fonctions officielles supérieures à l'époque n'ont pas été entendues ni inculpées. Mais cela ne devrait pas être une base pour que les autorités judiciaires guinéennes retardent l'achèvement de l'enquête, ont-ils déclaré.

Les autorités guinéennes devraient également veiller à ce que les violations des droits de l'homme et les abus commis depuis le massacre du stade, y compris environ 70 morts lors de manifestations, soient enquêtées de manière adéquate et que les responsables soient traduits en justice dans des procès équitables.

La Cour pénale internationale (CPI), qui a ouvert un examen préliminaire sur la situation en Guinée en octobre 2009, a régulièrement rappelé au gouvernement guinéen son obligation de rendre justice pour les crimes de 2009. Le gouvernement guinéen devrait veiller à ce que la phase d'enquête de l'affaire se traduise en un procès.

La CPI est un tribunal de dernier recours. Conformément au principe de complémentarité, la CPI intervient uniquement lorsque les tribunaux nationaux ne peuvent ou ne veulent pas enquêter et poursuivre les affaires relevant de son autorité.

Le communiqué note que la Commission internationale d'enquête, créée par le Secrétaire général des Nations unies, chargée d'enquêter sur les événements de Conakry, a conclu que les massacres et autres actes de violence commis le 28 septembre et les jours suivants constituaient des "crimes contre l'humanité".

"Je ne suis pas en train de souffrir", a déclaré une des victimes de viol à Amnesty International. "Ma vie a été jetée dans les airs. Le lendemain de mon viol par des soldats, mon mari m'a abandonné ainsi que ma fille. La justice doit être rendue et les victimes doivent obtenir réparation".

"Les victimes des événements du 28 septembre ont subi les pires formes de brutalité et ont été pressantes pour des poursuites pendant huit ans", a déclaré Asmaou Diallo de l'Association des victimes, des parents et des amis du massacre du 28 septembre. "Les victimes méritent de voir la machine judiciaire tourner,", a-t-elle estimé.

