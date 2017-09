Burkina Faso : un véhicule de l’armée saute sur un engin explosif dans le nord du pays

27 Septembre 2017

OUAGADOUGOU, Burkina Faso, 27 septembre (Infosplusgabon) - Un véhicule de la gendarmerie nationale du Burkina Faso qui assurait la sécurité d’un convoi de carburant pour une société minière a sauté mardi soir sur un engin explosif dans le nord du pays, a-t-on appris de source locale.

Un habitant du village d’Inata sous le couvert de l’anonymat a expliqué que le convoi qui roulait sur l’axe Inata-Djibo a été stoppé quand le véhicule de gendarmerie qui assurait la sécurité des citernes a sauté sur une mine anti-personnel.

Pour l’heure, aucun bilan n’a été communiqué par l’armée.

Dans cette même localité, sept militaires du groupement des forces anti-terroristes ont été blessés samedi dernier quand leur véhicule a roulé sur une mine alors qu’ils partaient en renfort à Mentao, où des individus armés avaient attaqué plus tôt le poste de sécurité d’un camp de réfugiés maliens.

Dans un communiqué, le gouvernement avait invité les populations des localités concernées à plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité et à dénoncer tout mouvement ou individu suspect pour "faire échec à ces forces obscurantistes".

