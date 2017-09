Tunisie : Nouvelle session du dialogue inter-libyen à Tunis

26 Septembre 2017

TUNIS, Tunisie, 26 septembre (Infosplusgabon) - Un comité des représentants des parties rivales libyennes a entamé, mardi à Tunis, une «session de dialogue» pour tenter de trouver un accord sur les points litigieux dans l’accord signé en décembre 2015 à Skhirat, au Maroc, sous l’égide des Nations Unies.

Plus de 20 personnes étaient présentes parmi ce comité qui devrait être initialement composé de six membres représentant le parlement libyen, basé à Tobrouk, et autant de représentants nommés par le Conseil d’Etat, basé à Tripoli. Celui-ci est présidé par Fayez Sarraj, reconnu par la communauté internationale. Il est cependant contesté par le maréchal Haftar, commandant auto-proclamé de l’armée libyenne et homme fort de l’Est libyen.

«Nous allons nous pencher à partir d’aujourd’hui sur les questions autour desquelles les deux parties doivent s’entendre pour introduire les amendements» à apporter à cet accord, a déclaré à la presse, le représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU et chef de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL), Ghassan Salamé, au début de la réunion.

M. Salamé a noté qu’il y avait «des divergences de points de vue» sur les questions à l’ordre du jour de la réunion de Tunis qui doit se poursuivre jusqu’à la fin de la semaine, sans plus de précisions.

«Sortir de l’impasse enverrait un signe très fort et un message aux Libyens qui les aiderait à dépasser l’étape du doute à celle de la certitude quant à l’avenir», a-t-il espéré.

Il a indiqué que les deux parties doivent désigner des représentants pour former un groupe de travail commun pour la rédaction des amendements à apporter à l’accord de Skhirat.

La modification de l’accord politique de 2015 est la première étape d’une feuille de route proposée par M. Salamé, mercredi dernier, lors de la réunion de haut niveau sur la Libye tenue en marge de l’Assemblée générale de l’ONU à New-York.

Le plan d’action proposé prévoit la tenue d’une Conférence nationale parrainée par les Nations Unies avec la participation de toutes les parties libyennes, puis l’adoption par référendum d’une Constitution suivie de l’organisation d’élections législatives et présidentielles.

Selon une source libyenne qui a requis l’anonymat, le principal objectif des réunions de Tunis, c’est d’avancer sur les trois questions encore en litige dans l’amendement de l’accord de Skhirat, à savoir l’autorité à qui incombe la nomination du commandant général de l’armée, la recomposition du Conseil de la présidence en le ramenant à un président et deux vice-présidents, contre neuf membres actuellement, ainsi que sur le projet de la Constitution rejeté par plusieurs minorités tribales qui considèrent que leurs régions s’en trouvent marginalisées.

