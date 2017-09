Gabon : Le gouvernement considère que la résolution votée par l’UE n’est pas contraignante pour son pays

26 Septembre 2017

LIBREVILLE, 26 septembre (Infosplusgabon) - Le Porte-parole de la présidence de la République, Ike Ngouoni Alla Oyouomi, a déclaré face à la presse nationale et internationale que la résolution de l’Union européenne qui fait suite à la crise qui a suivi l’élection présidentielle d’août 2016, n’est pas contraignante.

«Je regrette que cette résolution soit à contre-courant de la réalité de la vie gabonaise. Plus de 1200 membres de la société civile gabonaise et 500 acteurs politiques se sont exprimés et un gouvernement d’ouverture a été mis en place», a rappelé Ngouoni Alla Oyouomi.

Il a ajouté que «notre pays tient à ce que le Parlement européen respecte le principe de souveraineté étatique qui doit prévaloir dans les relations internationales».

Les violences post-électorales, d’une intensité extrême, ont mis à nu les maux qui minent la société gabonaise même si pour la plupart, les émeutes n’avaient pas de lien avec les résultats de l’élection présidentielle.

La mission d’observation de l’Union européenne a émis des doutes sur la transparence dans les résultats de certains bureaux dont ceux du Haut-Ogooué (Sud-Est) où les résultats auraient été inversés en faveur d’Ali Bongo Ondimba au détriment de Jean Ping.

Le mercredi 31 août 2016, à peine les résultats de l’élection présidentielle du 27 août 2016 prononcés, la capitale gabonaise, Libreville et plusieurs villes de province se sont retrouvées dans une situation quasi insurrectionnelle.

Le contentieux électoral porté devant la Cour constitutionnelle et l'investiture précipitée d’Ali Bongo Ondimba n’ont toujours pas apaisé les tensions.

