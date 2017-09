Gabon : Le pays classé au 9e rang africain de la qualité de l’air

26 Septembre 2017

LIBREVILLE, 26 septembre (Infosplusgabon) - Le magazine spécialisé "Sciences & Avenir" a classé le Gabon au 9e rang africain sur la cartographie de la qualité de l’air en s’appuyant sur une étude de la revue scientifique "The Lancet", financée par la Fondation Bill et Melinda Gates.

Selon cette étude, l’indice de qualité de l’air compile la notation de la qualité de l’air intérieur, le niveau de concentration en particules fines, ainsi que le taux de mortalité attribuable à la pollution.

Ce classement intervient, en outre, à l’occasion de la célébration tous les ans, le 20 septembre de la Journée nationale de la qualité de l’air. Notons qu’en Afrique, les Seychelles, Maurice et trois pays du Maghreb font la course en tête.

Dans la partie Subsaharienne de l’Afrique, l’Afrique du Sud, le Botswana et le Gabon sont les nations les plus respirables alors que les pays du Sahel souffrent de l’air le plus pollué du continent, probablement parce qu’ils cumulent des facteurs humains et naturels, souligne cette étude.

Au niveau mondial, c’est la Nouvelle-Zélande qui jouit du meilleur air, suivie de la Suède et de l’Australie, rappelle cette étude.

