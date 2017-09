Un Salon régional de l'intermédiation à Bamako pour atténuer l'ampleur du chômage des jeunes au Mali

26 Septembre 2017

BAMAKO, Mali, 26 septembre (Infosplusgabon) - La première édition du Salon régional de l'intermédiation (SARI 2017) s'est ouverte, lundi à Bamako, pour atténuer l'ampleur du phénomène du chômage des jeunes au Mali, à l'initiative du ministère malien de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

Des thèmes comme les pratiques de rapprochement entre l’offre et l’emploi et la problématique de financement et de garantie des projets d’entreprises pour la promotion de l’emploi, notamment, seront abordés au cours du Salon, qui compte une cinquantaine de stands animés par les acteurs du marché du travail, des conseillers-emplois de l’Agence nationale pour la promotion de l'emploi (ANPE) et des bureaux privés de placement.

Deux mille entretiens bilatéraux avec les demandeurs d’emploi seront organisés entre conseillers et demandeurs d’emploi et il est également prévu la présentation de 50 entreprises et de leurs offres, mais aussi 500 idées de projets, selon le programme du Salon de trois jours.

Selon des statistiques de l'ANPE, il y a une quinzaine d’années, le nombre de jeunes versés sur le marché de l’emploi au Mali - diplômés et non diplômés - était estimé à 100.000 par an.

Ce chiffre a connu une augmentation rapide pour atteindre actuellement 300.000 par an.

Les mêmes statistiques indiquent que de 2013 à juin 2017, l’ANPE a contribué au financement de 540 Petites et moyennes entreprises (PME), générant 5.019 emplois.

Contrairement à ce qui se faisait dans un passé récent, les agences de développement, telles que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l’Agence française de développement, reconnaissent aujourd’hui que le décollage économique des pays africains passe forcement par le développement du secteur agricole, a rappelé le ministre malien de l'Emploi, Maouloud Ben Kattra.

Selon lui, le Mali consacre 15 pc de son budget à l’agriculture et à travers les Nouveaux Villages Agricoles (NVA), l'objectif est d'inciter la jeunesse à investir dans le secteur rural avec l’ambition de créer 3.000 emplois directs et 21.000 emplois indirects.

