South African Airways annonce la suppression de six destinations régionales

26 Septembre 2017

LE CAP, Afrique du Sud, 26 septembre (Infosplusgabon) - La compagnie aérienne sud-africaine, South African Airways (SAA), a confirmé mardi l'annulation de six de ses destinations régionales pour des "raisons opérationnelles".

Cette mesure concerne les vols à destination de Brazzaville, via Pointe Noire, au Congo; Douala, au Cameroun via Libreville, au Gabon; Kinshasa en RDC; Entebbe, en Ouganda; Luanda, en Angola; et Cotonou, au Bénin via Libreville, au Gabon.

Le transporteur national a assuré qu'il tiendra compte des passagers qui seront affectés.

La SAA avait annoncé en août son intention d'introduire des changements à son réseau sur les segments régionaux et domestiques.

Elle envisage également de réduire d'un tiers ses vols sur l'axe Johannesbourg-Le Cap, un des itinéraires les plus fréquentés et les plus rentables au monde.

La compagnie aérienne sud-africaine traverse une crise financière majeure et cherche six milliards de rands auprès du gouvernement pour rester à flot (1 dollar =0,075 rand).

