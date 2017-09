Le Conseil européen donne son feu vert pour la mise sur pied d'un Fonds pour le développement durable

25 Septembre 2017

BRUXELLES, Belgique, 25 septembre (Infosplusgabon) - Le Conseil européen a adopté, ce lundi, un règlement pour l'établissement d'un Fonds européen pour le développement durable (Efsd), le principal instrument pour la mise en œuvre du Plan européen pour les investissements extérieurs (Eip) qui soutient les investissements en Afrique et dans les pays voisins.

Selon un communiqué du Conseil européen parvenu à Infosplusgabon, ledit fonds sera mis en place le 28 septembre courant.

Et selon le communiqué du Conseil européen, le principal objectif de ce plan est de contribuer à l'atteinte des Objectifs pour le développement durable de l'Agenda 2030, par le renforcement de la croissance et de la création de l'emploi, tout en essayant de remédier aux causes principales de la migration.

Avec un budget initial de 3,35 millions d'euros, le fonds en question vise à atteindre le montant de 44 milliards d'euros d'investissements. Et ce montant pourrait être même doublé si les Etats membres et les autres bailleurs satisfont les demandes de contributions de l'Union européenne.

"Le fonds va contribuer au financement de projets dans différents secteurs, tels que l’énergie, le transport, les infrastructures sociales, l'économie numérique, l'utilisation de manière durable des ressources naturelles, l'agriculture et les services locaux", selon le communiqué.

"Le Fonds européen pour le développement durable va encourager le secteur privé à investir dans des pays ou secteurs où, en situation normale, il serait réticent, tels que dans les pays fragiles ou ceux affectés par les conflits. Similaire au Fonds européen pour l'investissement stratégique qui soutien les investissements dans l'espace de l'Union européenne, le nouveau fonds à mettre en place va offrir des garanties et soutenir l'utilisation de mécanismes pour soutenir davantage de projets risqués.

"Il va opérer comme un "guichet unique", qui va recevoir des propositions de financements de la part d'institutions financières et des investisseurs publics ou privés, tout en octroyant un large épouvantail de soutiens financiers aux investissements éligibles".

Selon le Conseil européen, le Parlement de l'Union avait adopté le texte le 6 juillet et le règlement sera publié dans le journal officiel de l'Union européenne le 27 septembre. Le 28 septembre, le Conseil stratégique du Fonds européen pour le développement durable va tenir sa première réunion pour discuter de la stratégie globale et des priorités d'investissements du Fonds.

