L'économie rwandaise a progressé de 4 pc au second trimestre 2017

25 Septembre 2017

KIGALI, Rwanda, 25 septembre (Infosplusgabon) - Le produit intérieur brut (PIB) du Rwanda a progressé de 4 pour cent durant le second trimestre de 2017 par rapport au premier trimestre, a annoncé ce lundi à Kigali l'Institut national de la statistique (NISR).

Le PIB rwandais atteint 1.869 milliards de franc rwandais, soit 2,2 milliards de dollars américains, contre 1.636 milliards de francs, soit 1,9 milliard de dollars américains, durant le second trimestre 2016, note l'institut.

Le directeur général du NISR, Yusuf Murangwa, explique que la croissance de 6 pc dans le secteur agricole, pilier de l'économie rwandaise, a été alimentée par une bonne récolte durant la saison et une progression des cultures d'exportation.

Selon certaines informations, le pays a enregistré de bonnes récoltes pour le thé (28 pc de croissance) et le café (8 pc de croissance), ce qui a contribué à l'augmentation importante des exportations.

Les activités dans le secteur des services ont bondi de 7 pour cent durant le deuxième trimestre 2017. Les principaux contributeurs à cette tendance sont : les services administratifs et de soutien, les services techniques, scientifiques et professionnels, les activités immobilières et l'administration publique, a précisé M. Murangwa.

Toutefois, le commerce de gros et de détail a reculé de 6 pc du fait de la baisse générale des importations de biens durant le second trimestre de 2017, a constaté l'institut.

Les autorités rwandaises insistent sur le fait que les moteurs de la croissance économique seront les services, l'agriculture et le changement du paysage dans le secteur industriel avec la promotion du "Made in Rwanda", une initiative gouvernementale visant à changer la mentalité de la population par rapport aux produits fabriqués localement et à booster la valeur ajoutée, tout au long de la chaîne de production.

Depuis 2015, ce pays d'Afrique de l'Est a entamé la mise en place d'une série de stratégies destinées à stimuler son marché domestique face au déficit commercial que connaît ce pays.

D'ici 2020, Kigali a pour objectif d'intégrer le groupe des nations à revenus intermédiaires, en réalisant un revenu par habitant d'environ 900 dollars par an, contre 290 dollars actuellement, ce qui exige un taux de croissance annuelle d'au moins 7 pc d'après les projections officielles.

Le Rwanda a enregistré des taux de croissance élevés ces dernières années, soutenus par des politiques favorables aux entreprises et des afflux d'investissements étrangers. Le gouvernement prévoit une croissance de 6,2 pc en 2017 et 6,8 pc l'année suivante.

FIN/INFOSPLUSGABON/ASD/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon