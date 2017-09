Signature d’une convention de partenariat d’assistance médicale et logistique entre le Congo et le Maroc

25 Septembre 2017

BRAZZAVILLE, Congo, 25 septembre (Infosplusgabon) - La clinique médicale Securex du Congo et la Fondation Solidarité Accompagnement Initiative Développement (F-SAID) du Maroc ont signé, samedi, à Brazzaville, une convention de partenariat d’assistance médicale et logistique, a appris lundi Infosplusgabon, auprès du ministère congolais de la Santé et de la population.

L’accord a été conclu par le président de la F-SAID du Maroc, Abdel Kader El Figuigui, et le directeur général de la clinique Sécurex, Dr. Jean Daniel Ovaga, en présence du directeur de cabinet du ministre congolais de la Santé, Florent Balandamio, qui a promis que le ministère de la Santé accompagnera la mise en œuvre effective de cette convention.

Selon les termes de la convention de partenariat d’assistance médicale et logistique la clinique Sécurex s'occupera de centraliser les malades résidant au Congo à évacuer au Maroc.

Cette tâche concernera, outre les soins, l’étude des dossiers et la gestion des formalités et des conditions d’évacuation par la clinique médicale Sécurex, a précisé le Dr. Ovaga.

Pour sa part, Abdel Kader El Figuigui a indiqué que "la fondation SAID accomplira son double devoir de facilitateur des soins médicaux au Maroc, mais également de famille d’accueil, afin de minimiser les multiples tracasseries financières et d’assurer un encadrement psychosocial digne qui comble le vide familial. Ce qui constitue un facteur non négligeable car il participe à la guérison rapide du patient".

Cette convention prévoit aussi des prestations qui s’étendront à l’organisation des services de pompes funèbres et au rapatriement de la dépouille vers le Congo, en cas de décès.

Les deux institutions s’engagent à mettre au profit de leurs personnels, un programme de renforcement de leurs compétences dans l’organisation et la gestion des urgences.

