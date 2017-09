Le 6ème Colloque scientifique de l’université d’Abomey-Calavi démarre lundi

25 Septembre 2017

COTONOU, 25 septembre (Infosplusgabon) - L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) la première et la plus grande université publique du Bénin organise dès lundi, son 6ème colloque scientifique sous le thème "Arts, sciences et technologies pour le développement socio économique des nations", apprend-on ce dimanche de sources universitaires.

Le 6ème colloque des sciences, cultures et technologies de l’UAC est organisé pour susciter les résultats de recherches académiques en général et en particulier ceux qui ont des applications dans la résolution des défis de développement.

Il permettra d’échanger les résultats de recherche scientifique entre les chercheurs de tous horizons et de différentes disciplines et contribuera à la vulgarisation des résultats de recherche scientifiques dans le domaine de l’art, des innovations technologiques et des inventions.

Pendant six jours, plusieurs universitaires, nationaux et internationaux se relayeront pour des communications, des travaux scientifiques et ateliers, mettant l’accent sur les sciences, la culture et les technologies.

Des ateliers porteront sur les thèmes: "Sciences de la santé et des Activités Sportives", "Sciences Economiques de Management et de Gestion", "Sciences Juridiques Administratives et Politiques", "Sciences Naturelles et agronomiques", "Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur", "Lettres Sciences humaines".

Pour les organisateurs du colloque, inventer le développement socio-économique des nations implique la construction d’une nouvelle vision culturelle et la maîtrise du champ culturel libère les énergies créatrices du développement par la voie de l’art.

"L’Art africain intègre les trois éléments de l’univers : la nature, l’homme et le divin. Pour plus de ses deux tiers, la population du globe vit dans des pays pauvres qui le sont non par manque de ressources, mais parce que leurs ressources ne sont pas mises à profit. La science moderne et la technique y sont relativement peu appliquées, qu'il s'agisse d'agriculture, de transports, de communications, d'industrie, d'administration, d'éducation ou de tout autre aspect de la production matérielle et de l'organisation sociale", indiquent les universitaires.

FIN/INFOSPLUSGABON/ASD/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon