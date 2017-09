Vers la signature d'un accord sur le retour pacifique à Tripoli des personnes déplacées à Zenten

25 Septembre 2017

TRIPOLI, Libye, 25 septembre (Infosplusgabon) - Une réunion tenue à Tunis, en Tunisie, sous l'égide de la Mission d'Appui des Nations Unies en Libye (Unsmil) regroupant différents intervenants dans l'affaire des personnes déplacées à Zenten (environ 180 km au sud-ouest de Tripoli), a décidé la signature prochaine d'un accord sur le retour pacifique et ordonné à Tripoli des déplacés.

Dans un communiqué publié samedi soir, L'Unsmil a indiqué que la Mission et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) ont organisé une réunion de deux jours à Tunis, les 20 et 21 septembre, entre les délégations de Zenten et de Tripoli, afin de faciliter le retour "en toute sécurité" des personnes déplacées à Zenten dans leurs maisons de la capitale.

On rappelle que pendant l'été 2014, des affrontements violents ont éclaté à Tripoli entre l'opération "Fajr Libya" (Aube de Libye), une coalition des groupes armés de la ville de Misrata d'obédience islamiste, et les groupes armés de la ville de Zenten qui assuraient la sécurité de l'aéroport international de Tripoli.

Ces affrontements ont contraint des milliers de personnes à se déplacer, abandonnant maisons et biens, ainsi que la destruction de l'aéroport et de plusieurs avions, des dégâts matériels estimés à plusieurs centaines de millions de dollars. Ces combats ont conduit à la fermeture de l'installation aéroportuaire de la capitale.

La réunion de Tunis a rassemblé toutes les parties concernées par le retour des personnes déplacées, notamment les membres de la Chambre des représentants (Parlement), les maires des municipalités concernées à Tripoli et Zenten, des représentants des ministères de la Justice, des Affaires sociales et de l'Intérieur, des membres du Haut Comité pour le retour des personnes déplacées, des représentants des brigades à Tripoli et du conseil militaire de Zenten, ainsi que des notables et des organisations de la société civile, précise le communiqué de l'Unsmil.

Après avoir écouté les principales préoccupations en matière de sécurité, de justice, de politique et de financement des personnes déplacées, les participants ont discuté d'actions, de politiques et de mécanismes concrets pour assurer un retour pacifique, dont les mesures de sécurité dans les quartiers de retour, les garanties de justice et de responsabilité.

La restauration des moyens de subsistance et les services publics, les compensations et la réinsertion sociale des personnes déplacées dans la communauté hôte, ont figuré parmi les sujets évoqués lors de cette réunion, a précisé la même source.

Sur cette base, les deux délégations signeront un accord officiel en Libye et se prononceront ensemble sur un calendrier précis pour le retour pacifique des personnes déplacées à Tripoli, a ajouté le communiqué.

