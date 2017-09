Le Plan d'action de l'Onu pour la crise libyenne, les affrontements à Sabratha, à la Une des journaux libyens

25 Septembre 2017

TRIPOLI, Libye, 25 septembre (Infosplusgabon) - Les journaux libyens se sont étalés, au cours de cette semaine, sur les travaux de la 72ème session de l'Assemblée générale des Nations unies en marge de laquelle, un plan d'action concocté par le représentant du secrétaire général de l'Onu et chef de la Mission d'Appui en Libye (Unsmil), Ghassan Salamé, a été présenté en vue de sortir de la crise politique et sécuritaire qui secoue le pays.

Les quotidiens libyens, en majorité en version électronique, se sont focalisés sur les activités du président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, menées en marge de l'Assemblée générale de l'Onu, notamment ses rencontres avec des responsables politiques et d'organisations internationales.

Les violences qui ont éclaté à Sabratha à l'extrême-ouest de la Libye entre deux groupes armés ayant fait plusieurs morts ont bénéficié également d'une large couverture des journaux cette semaine.

Le journal al-Wasat a rapporté le contenu du plan d'action du nouvel émissaire de l'Onu en Libye, Ghassan Salamé, dévoilé lors d'une réunion de haut niveau tenue à New York, portant sur la révision de l'Accord politique libyen signé par les protagonistes libyens en décembre 2015 à Skhirat, au Maroc, sous l'égide des Nations unies.

L'élargissement de la base des participants au dialogue libyo-libyen en le rendant plus inclusif avec l'implication des partisans de Kadhafi, l'adoption d'une nouvelle Constitution, l'organisation d'élections générales présidentielle et législatives, a précisé al-Wasat.

Cet hebdomadaire édité en Egypte a signalé qu'il s'agit d'une feuille de route que M. Salamé a baptisé plan d'action de trois étapes s'étalant sur une période d'un an, comprend aussi l'unification de l'armée libyenne sous la tutelle des autorités civiles.

Evoquant les réactions suscitées par le nouveau plan d'action de l'émissaire de l'Onu pour résoudre la crise en Libye, le journal a affirmé que les avis de la majorité des Libyens soutient ce plan auquel ils attachent un grand espoir de sortir le pays de l'état d'insécurité et d'instabilité, en favorisant la réconciliation nationale afin que les Libyens jouissent de leurs richesses.

Le journal a interrogé le député Idriss al-Magherbi qui a trouvé que le plan proposé est "excellent" mais doit être étudié minutieusement pour en apprécier toutes les dimensions.

Le parlementaire a indiqué que le plan évoque la Constitution qui représente le plus important acte pour la vie des Libyens, soulignant toutefois, que "la transition d'un an est une période provisoire au cours de laquelle on ne peut pas bâtir des institutions".

Citant le conseiller en médias du président du Parlement libyen, Fethi al-Mreimi, le journal a affirmé qu'il a jugé bon le plan d'autant plus qu'il s'étale sur un calendrier précis en s'associant avec les comité issus du Parlement.

De son côté, le journal Afrigatenews, s'est intéressé aux rencontres du président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, à New York en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies, affirmant que le responsable libyen s'est entretenu avec des responsables politiques et des chefs d'organisations internationales.

Avec les responsables politiques, M. Fayez al-Sarraj a discuté du processus politique en Libye et les efforts déployés pour régler la crise qui secoue le pays, a rapporté le journal.

Le journal électronique a fait état de la rencontre avec le Premier ministre belge, Charles Michel, qui a assuré au responsable libyen le soutien de son pays au conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale et son adhésion au plan d'action de l'émissaire onusien pour résoudre la crise libyenne.

Autre soutien apporté au plan d'action onusien pour régler la crise en Libye, le journal a annoncé celui du secrétaire d'Etat adjoint américain, David Thorne, qui a souligné le soutien des Etats-unis au plan d'action des Nations unies en Libye.

Le même journal a indiqué que Fayez al-Sarraj a, à cette occasion, demandé au responsable américain l'aide de son pays pour la levée de l'embargo sur les armes imposé à la Libye depuis 2011, afin de permettre aux forces régulières libyennes de combattre le terrorisme, remerciant Washington pour le partenariat stratégique dans la lutte contre Daech chassé de la ville libyenne de Syrte.

Le président du Conseil présidentiel libyen a également rencontré des chefs d'organisations internationales avec qui il a discuté du rôle qu'elles peuvent jouer en Libye à l'instar de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (Otan), du Haut commissariat pour les réfugiés (Hcr) et de la Cour pénale internationale (Cpi).

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a réaffirmé le soutien de son organisation à la Libye et la volonté de promotion de la coopération entre les deux parties notamment la formation des forces de sécurité et l'échange de renseignements dans la lutte contre Daech, a indiqué le journal.

Le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés (Hcr), Filippo Grandi, a fait part au président du Conseil libyen, selon le journal, du désir de son organisation d'intensifier son soutien aux réfugiés et migrants clandestins en Libye et d'accomplir les démarches nécessaires auprès du ministère libyen des Affaires étrangères pour se conformer à la législation du pays.

Pour sa part, la Procureure général de la Cpi, Fatou Bensouda, a informé Fayez al-Sarraj de la disponibilité de la Cour de poursuivre les Libyens impliqués dans des crimes de guerre, soulignant d'après le journal, que le mandat se poursuit en Libye et que chaque fois que des informations seront recueillies sur de nouveaux crimes, des mandats d'arrêts contre leurs auteurs seront émis.

Le journal al-Marsad a consacré une couverture aux affrontements armés qui ont secoué, pendant plusieurs jours, la ville côtière de Sabratha, opposant des groupes armés ayant fait plus de sept morts et 30 blessés et causé d'importants dégâts matériels.

Le journal a affirmé que les causes des l'affrontement armé s'expliquent par les rivalités entre les deux groupes armés et à des considération liées aux zones d'influences dans la ville.

L'intervention des notables et chefs des tribus a permis de faire baisser la tension et de parvenir à un accord de cessation des hostilités, a indiqué le journal, qui précise toutefois que ce genre d'arrangement est fragile lorsqu'il y a des pertes en vies humaines.

FIN/INFOSPLUSGABON/MIO/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon