Etats-Unis: Les ODD constituent "un plan directeur pour un développement juste et équitable" selon la chef de la diplomatie kenyane

23 Septembre 2017

NEW YORK, États-Unis, 23 septembre (Infosplusgabon) - Le Kenya a souligné que l'agenda 2030 et ses objectifs pour le développement durable (SDGS) ont octroyé au monde un plan directeur pour une planète plus pacifique et pour un développement et une mondialisation "transparents et équitables pour tous".

S'exprimant lors du débat annuel de l'Assemblée générale des Nations Unies, hier vendredi, Mme Amina Chawahir Mohamed, par ailleurs, ministre des Affaires étrangères du Kenya et du commerce international, a déclaré que son pays était un fervent partisan du multilatéralisme et a salué "le rôle remarquable" des Nations Unies pour soutenir la paix et fournir une plate-forme pour la coopération et la solidarité entre les nations.

"Nous savons que les Nations Unies peuvent mieux faire", a-t-elle ajouté, selon un communiqué de l'ONU, avant d'y inviter l'organisation à adopter des réformes qui sont conformes aux moments actuels, et à être plus conciliante, plus démocratique, et plus efficace.

Le chef de la diplomatie kényane a également exprimé des inquiétudes par rapport à "l'exclusion de certains pays'' du Conseil de sécurité, indiquant que le Conseil est toujours "dominé par un petit club de nations".

Cette exclusion continue d'entamer la légitimité et même l'efficacité du Conseil, alors que ses opérations sur le terrain, d'autre part, soulèvent des problèmes de responsabilité et de transparence.

Toujours dans le cadre de son intervention, la chef de la diplomatie kényane a informé l'Assemblée générale des efforts entrepris dans son pays pour l'accélération de la mise en œuvre des objectifs pour le développement durable, de même que l'accord de Paris sur le changement climatique. Mme Amina Chawahir a également mentionné l'assistance du gouvernement kényan aux réfugiés et les mesures prises par son pays pour combattre le trafic des personnes.

FIN/INFOSPLUSGABON/TRE/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon