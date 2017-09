Coupe de la Confédération 2017 de la CAF: Le FUS de Rabat se qualifie pour les demi-finales

23 Septembre 2017

LE CAIRE, Egypte, 23 septembre (Infosplusgabon) - Les ex-champions, FUS de Rabat, du Maroc, se sont qualifiés pour les demi-finales de la coupe de la confédération 2017 de la CAF, après avoir battu le CS Sfaxien de Tunisie en quarts de finale.

Dans le cadre de leur quart de finale disputé, hier vendredi, le FUS de Rabat, vainqueur de la coupe en 2010, avait battu le CS Sfaxien sur le score de 1 but à 0, créant ainsi un match nul entre les deux équipes qui ont été finalement départagées par les tirs au but, en raison du score de 1 but à 0 lors de la manche aller au Maroc en faveur CS Sfaxien.

Au cours de la séance des tirs au but, le FUS de Rabat a finalement pris le dessus sur le CS Sfaxien sur la marque de 5 buts à 0.

Pour rappel, le CS Sfaxien, de la Tunisie a été trois fois vainqueurs de la coupe de la confédération (2007-2008-2013) et finaliste en 2010.

Voici en bas, la manche retour des autres quarts de finale qui vont se disputer ce week-end, avec, en parenthèses, les résultats de la manche aller.

ZESCO United de la Zambie contre Super Sport United de l'Afrique du Sud (0-0) 23 septembre.

TP Mazembe, de la RDC contre Al-Hilal Al-Ubayyid de Soudan (2-1) 24 septembre

Club africain, de la Tunisie contre MC Alger, d'Algérie (0-1) 24 septembre.

