Soudan : 5 morts, des blessés dans des affrontements dans un camp de déplacés

KHARTOUM, Soudan, 23 septembre (Infosplusgabon) - Deux personnes supplémentaires ont perdu la vie, ce samedi, dans un camp de personnes déplacées au Darfour qui avait reçu la visite du président, Omar El Béchir, le vendredi.

Ces derniers chiffres portent à cinq, le nombre de personnes tuées depuis la visite, le vendredi du président soudanais.

Le gouvernement du Sud du Darfour et la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Darfour (UNAMID) ont tous les deux rapporté les affrontements du vendredi, même si les versions livrées ne sont pas identiques.

Selon l'UNAMID, trois personnes ont été tuées, le vendredi, lorsque les forces de sécurité du gouvernement ont fait irruption dans le camp pour disperser les groupes de réfugiés qui s'étaient opposés à la visite du président qui en est à sa deuxième depuis 2003.

Selon la version du gouvernement du Sud du Darfour, les morts sont survenues durant l'affrontement entre les partisans du président et les personnes hostiles à sa venue dans le camp.

Selon toujours le gouvernement du Soudan du Sud, les personnes opposées à la visite du président "ont bloqué ceux qui souhaitaient assister au rassemblement pour accueillir le président, en utilisant des Kalachnikov, des garanov et des mortiers Dochka, de même que des grenades, pour disperser ceux qui soutenaient le président.

Selon une source, un policier a été blessé lorsque la foule a attaqué trois véhicules des gardes présidentielles.

Les personnes tuées au cours de cet incident sont Ishag Abakar Adam, âgé de 60 ans, et Ibrahim Adam Idris, 47 ans.

Dans un communiqué, l'UNAMID y déclare "profondément préoccupée par les affrontements entre les forces gouvernementales et les personnes déplacées à l'intérieur du pays (IDP) et résidant au camp de Kalma, au Sud du Darfour, qui ont abouti à la mort d'au moins de trois réfugiés et engendré 26 autres blessés.

La mission exhorte toutes les parties à faire preuve d'une retenue extrême, promettant en outre de faire de son mieux pour baisser la tension".

"J'appelle toutes les personnes impliquées dans cette situation à restaurer le calme le plus tôt possible. Une résolution pacifique des différences est la seule issue pour les habitants de Darfour", a déclaré le représentant spécial de l'UNAMID, Jeremiah Mamabolo, dans le même communiqué.

Ce samedi, l'agence de presse officielle du Soudan du Nord, SUNA, dans sa couverture de la situation au Sud du Darfour, a déclaré que deux autres personnes ont été tuées dans de nouveaux affrontements, ce samedi, entre des personnes déplacées à l'intérieur du même camp de Kalma.

