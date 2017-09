Niger: les fonctionnaires sommés de justifier les indemnités contenues dans leurs salaires

23 Septembre 2017

NIAMEY, Niger , 23 septembre (Infosplusgabon) - Dans le cadre de la maîtrise de la masse salariale, les fonctionnaires nigériens sont sommés jusqu’à la fin du mois d’octobre 2017 pour présenter les pièces justificatives relatives aux indemnités perçues dans leurs salaires mensuels, faute de quoi, celles-ci seront purement et simplement suspendues, rapporte, vendredi, un communiqué du ministère en charge des Finances.

Selon ce communiqué, les indemnités concernées sont la responsabilité, la zone désertique, les allocations familiales et celles dites de craie. L’attribution de chacune de ces indemnités est conditionnée par la présentation de certaines pièces justificatives.

Pour l’indemnité de responsabilité par exemple, les pièces à fournir sont l’acte de nomination, la prise de service et l’attestation de fonction. Pour l’indemnité de zone désertique, le bénéficiaire est tenu de donner la décision d’affectation, la prise de service et l’attestation de fonction. Pour l’indemnité de craie, les pièces à fournir sont l’attestation de craie et l’attestation de fonction.

Enfin, pour les allocations familiales, les justificatifs varient selon le sexe et les situations. Les hommes fonctionnaires par exemple auront à présenter les actes de naissance des enfants et le certificat de vie et charge. Les femmes célibataires auront, en plus de deux justificatifs ci-dessus mentionnés, à fournir la preuve de l’absence de paternité pour les enfants naturels à leur charge.

On rappelle que l’attribution de toutes ces indemnités aux fonctionnaires de l’Etat ne fait pas l’objet d’un sérieux contrôle, d’où la pagaille qui a court depuis de nombreuses années gonflant la masse salariale et crevant sérieusement le budget de l’Etat.

Dans la plupart des cas, des indemnités censées être suspendues parce que le fonctionnaire bénéficiaire a changé de statut ou d’affectation ne le sont jamais et continuent à être illégalement perçues.

