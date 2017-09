al-Sarraj discute avec le Haut-Commissaire du Hcr de la situation des réfugiés en Libye

23 Septembre 2017

TRIPOLI, Libye, 23 septembre (Infosplusgabon - Le Président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, s'est entretenu au siège de la Mission libyenne auprès des Nations unies à New York avec le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés (Hcr), Filippo Grandi, de la situation des réfugiés et migrants en Libye et de l'action du Hcr dans ce pays de l'Afrique du Nord.

La réunion a abordé les questions de l'immigration et de l'asile et a servi d'opportunité pour M. al-Sarraj d'exposer à son interlocuteur les problèmes auxquels fait face la Libye en raison du phénomène de l'immigration clandestine, insinuant que le Hcr peut contribuer à améliorer la situation humanitaire des immigrés clandestins dans les abris supervisés par le ministère de l'Intérieur en Libye jusqu'à leur rapatriement dans leurs pays d'origine.

Il a également été convenu que le Hcr discute avec le ministère libyen des Affaires étrangères des relations juridiques et procédurales entre les deux parties afin qu'il puisse accomplir son travail conformément aux lois et à la législation libyennes.

M. al-Sarraj a évoqué les problèmes et les difficultés rencontrés par la Libye en tant que pays de transit pour les migrants qui ont besoin d'aide, saluant au passage toutes les institutions internationales et les organismes qui souhaitent coopérer avec le gouvernement de réconciliation nationale face à ce phénomène qui a des dimensions humanitaire, sécuritaire et économique.

