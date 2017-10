"Un élan de solidarité puissant peut maîtriser la pauvreté", selon le président camerounais, Paul Biya

23 Septembre 2017

NEW YORK, Etats-Unis, 23 septembre (Infosplusgabon) - Le Président camerounais, Paul Biya, a déclaré vendredi devant l'Assemblée générale des Nations unies que la paix, qui est essentielle pour la survie de l'humanité et le développement durable, est "dangereusement menacée", particulièrement par le terrorisme, les conflits, la pauvreté et les perturbations climatiques.

En prenant la parole ce vendredi devant la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies en tant que quatrième intervenant lors du débat annuel de haut-niveau, le Président Biya a mis l'accent sur les attaques terroristes à travers le monde en déclarant :"Aujourd’hui, je peux dire que nous sommes tous des mendiants pour la paix. Et de telles menaces persistantes sont des sources de graves préoccupations pour nous tous."

Le président camerounais a condamné les conflits en cours en Afrique, en Asie et en Amérique Latine, sans oublier le Moyen-orient qui est confronté à des difficultés énormes, à des morts d'hommes, au problème de réfugiés et des personnes déplacées, soulignant au passage que son pays, qui abrite des milliers de réfugiés en provenance de la République Centrafricaine et du Nigeria, comprend leur lutte et exhorte la communauté internationale à recentrer ses actions sur les personnes.

S'exprimant sur le changement climatique, le Président Biya a cité les deux principaux défis auxquels l'Afrique fait face : la déforestation en cours en Afrique centrale, qu'il qualifie de "deuxième poumon de la terre" et la désertification qui affecte le lac Tchad qui est " essentiel pour la survie des communautés et de la biodiversité".

En dépit de nombreuses déclarations des Nations unies et de résolutions votées, de même que des "décennies de développement", des plans d'action et d'autres agendas, M. Biya a indiqué que la pauvreté persiste et que le fossé entre les riches et les pauvres ne cesse de s'agrandir.

"Mobilisons nous dans un élan puissant de solidarité pour chasser la pauvreté. Faisons correspondre nos actions à nos discours; pour octroyer les conditions pour une vie décente, replaçons notre attention et recentrons nos actions sur les populations", a-t-il exhorté.

