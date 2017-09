Gambie: Vers la présentation d'un nouveau plan de développement national lors de la table ronde des donateurs

Écrit par Antoine Lawson | 23 Septembre 2017

BANJUL, Gambie, 23 septembre (Infosplusgabon) - Le président gambien, Adama Barrow a révélé que le nouveau plan de développement de son pays sera bientôt présenté lors d'une table ronde de donateurs prévue pour le pays.

«Notre plan de développement national de quatre ans (2018-2021) sera présenté à une table ronde de donateurs prévue pour l'année prochaine ; ce qui nous offrira une bonne occasion de coordonner un soutien critique pour la mise en œuvre de ce plan», a déclaré le président Barrow en contribuant au débat sur les objectifs de développement durable (ODD) à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, aux États-Unis.

"Nous avons réaffirmé avec fierté notre engagement envers les programmes régionaux et mondiaux, y compris l'Agenda africain 2063 et les Objectifs de développement durable (ODD)".

Il a déclaré que son gouvernement fournissait un leadership fort pour la réalisation des «ODD liés à nos priorités nationales en assurant la pleine participation de toutes les parties prenantes et en créant des structures efficaces de coordination et de responsabilisation».

Le président Barrow a exprimé la volonté de son gouvernement de rétablir les bases solides de la gouvernance démocratique en Gambie, en particulier dans les communautés locales. "Nous rétablissons la confiance dans nos institutions, investissons dans notre peuple et défendons les droits de l'homme et la justice", a-t-il dit.

Le leader gambien a souligné que les défis auxquels est confronté son pays sont larges et profondément enracinés.

«Nous avons besoin de nouvelles façons de penser, de reconstruire les partenariats internationaux que nous avons perdus en cours de route et d'adopter un cadre cohérent pour guider notre développement social, économique et environnemental. C'est ce que l'Agenda 2030 offre à la Gambie", a-t-il ajouté.

Il a exprimé l'intérêt de son gouvernement à mobiliser tous les responsables et à relier leur travail à la réalisation du Plan national de développement pour 2021 et de la feuille de route ODD à 2030.

Il a déclaré que son gouvernement a hérité d'un Etat qui avait manqué à son peuple et surtout à sa jeunesse.

"Nous avons un héritage de violations massives des droits de l'homme, des institutions faibles et une panne de la confiance du public dans la sécurité et les services publics - et pire, un grand exode des jeunes gambiens risquant tout pour traverser la haute mer à la recherche de l'espoir et la dignité qu'ils ne pouvaient pas retrouver chez eux ".

"Aujourd'hui, je souhaite montrer à ces jeunes et au monde que la Nouvelle Gambie peut offrir un avenir nouveau, brillant et sécurisé par l'éducation, la création d'emplois et les habilitant à prendre des décisions éclairées. Notre peuple verra les mesures que nous prenons aujourd'hui et la voie à suivre», a conclu le président Barrow.

