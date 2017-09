États-Unis: L'industrialisation peut porter la croissance, le développement durable en Afrique (ONU)

22 Septembre 2017

NEW YORK, États-Unis, 22 Septembre (Infosplusgabon) - Au moment où la plupart de l'Afrique a réalisé une impressionnante croissance économique, des officiels des Nations Unies ont encouragé, jeudi, les pays du continent à prendre des nouvelles mesures pour promouvoir le développement industriel inclusif et durable.

“Nous devons tous reconnaître un fait simple : L'Afrique est en train de réaliser une croissance”, a déclaré, jeudi, Miroslav Lajčák, président de l'Assemblée générale lors d'une réunion de haut niveau sur la troisième décennie de développement industriel pour l'Afrique.

M. Lajčák a souligné que cela est vrai pour l'économie du continent avec une croissance successive enregistrée depuis le début des années 2000. Cela est, également, vrai pour sa population, surtout en ce qui concerne sa jeunesse. D'ici 2050, 38 des 40 pays les plus jeunes au monde se trouveront en l'Afrique.

“Cette croissance offre de grosses opportunités. Elle mène à l'éradication de la pauvreté et à l'amélioration des moyens de subsistance. Mais, pour ce faire, la croissance doit être inclusive. Et elle doit être durable”, a-t-il déclaré, nous indique un communiqué onusien. “L'industrialisation a le potentiel de porter cette forme de croissance”.

L'Assemblée générale avait proclamé, l'année dernière, la période 2016-2025 comme la Troisième Décennie pour le développement Industriel de l'Afrique et a souligné la nécessité d'une industrialisation durable pour le continent.

D'après l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), la nécessité d'une nouvelle approche vers la modernisation industrielle durable de l'Afrique est claire. Nous avons besoin aujourd'hui d'un processus qui ratisse large et implique une participation au niveau du pays et qui optimise les ressources financières et non financières, promeut l'intégration régionale et mobilise la coopération entre les partenaires au développement de l'Afrique.

Prenant la parole lors de la réunion, jeudi, la sous secrétaire générale, Amina Mohammed a mis en exergue certaines réalisations parmi lesquelles le fait que 16 pays africains figurent parmi les 30 pays à croissance rapide dans le monde. En outre, l'année dernière, les 10 économies africaines à croissance les plus rapides ont réalisé des taux de croissance de leur Produit national brut supérieurs à 5%.

Au même moment, une dépendance à l'égard des produits de base – associée aux fluctuations des cours des denrées des produits de base – rendent les économies africaines vulnérables et entrave leur capacité à générer des emplois décents et à lutter effectivement contre la pauvreté, a-t-elle noté.

“D'où la nécessité pour les pays africains de prendre des mesures supplémentaires en vue de promouvoir le développement industriel inclusif et durable”.

Elle a appelé toutes les institutions partenaires à user de leur influence et de leur expertise pour promouvoir l'industrialisation et le développement inclusive et durable qui va profiter à toutes les nations et à toutes les populations de l'Afrique.

FIN/INFOSPLUSGABON/ATG/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon